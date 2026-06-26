Яблоководы прощаются с приложениями VK, а регулирование ИИ решили смягчить. Главное за неделю из мира высоких технологий
Владельцы айфонов в России лишились доступа к приложениям VK
Apple без предупреждения удалила из App Store 18 приложений VK — включая «ВКонтакте», «VK Мессенджер», «Одноклассники», «Дзен», Mail.ru и другие сервисы холдинга. Компания объяснила это соблюдением санкций, но конкретные основания не назвала.
Сама VK настаивает: холдинг никогда не входил в санкционные списки США или Евросоюза, это подтверждено международными юристами.
Те, кто уже установил приложения, пока могут пользоваться ими. Но при смене смартфона или случайном удалении скачать их заново не получится. Единственный лайфхак для тех, кто лишился «VK Мессенджера», — открыть веб-версию в Safari и добавить на домашний экран как PWA, тогда уведомления будут работать.
Минцифры назвало решение политически мотивированным и обратилось в ФАС с требованием обязать Apple предустановить российский магазин приложений. В тот же день московский суд оштрафовал Apple за нарушение закона о распространителях информации. Это уже не первый конфликт: ранее удаление стримингового сервиса Max поставило под сомнение дальнейшее присутствие Apple в России. А теперь под удар попала целая экосистема VK.
Альтернативный Telegram — «Телега» тоже прощается с вами
Альтернативный клиент Telegram под названием Telega закрывается. С 1 июля приложение прекратит работу. Команда объявила об этом в своем Telegram-канале, поблагодарив пользователей за год поддержки. Разработчики сослались на требования к локализации, внешние ограничения и удаление приложения из App Store. Всем владельцам подписки «Телега Плюс» пообещали вернуть деньги.
Ранее Telega оказалась в центре скандала: приложение обвиняли в перехвате трафика и перенаправлении через серверы VK. Тогда программа получила отметку «шпионское ПО», которую позже отозвали. Но осадок остался, а удаление из App Store стало последней каплей.
«Для нас это был важный проект, и нам жаль завершать его именно сейчас», — написали разработчики. В России Telega была популярна среди тех, кто искал альтернативу основному мессенджеру. Теперь у них стало меньше на один вариант. Хотя с учетом вопросов к кибербезопасности, может, оно и к лучшему.
Microsoft отложили «смерть» десятой «винды»
Microsoft незаметно продлила жизнь Windows 10. Теперь вместо октября 2026-го крайним сроком окончания поддержки значится 12 октября 2027 года.
Причина отложить окончательную «дату смерти» ОС — кризис с оперативной памятью и гора старых компьютеров. Сотни миллионов устройств по-прежнему работают на Windows 10, и продление поддержки дает им еще год жизни.
Для тех, кто хочет гарантированно получать обновления, Microsoft предлагает два пути: войти в систему под своей учетной записью или заплатить 30 долларов (около 2,3 тыс. рублей). Также можно списать 1000 бонусных баллов, если они есть.
Ранее Microsoft уже начала принудительно обновлять Windows 11 на поддерживаемых компьютерах до версии 25H2. А теперь — еще и отсрочка смерти для Windows 10. Похоже, компания сама не знает, что делать с миллионами пользователей, которые отказываются переходить на новую ОС.
В России выкатили исправленный законопроект о регулировании ИИ. Что изменилось
25 июня в правительство внесли исправленный законопроект о регулировании ИИ. Из рамочного закона «про всё» его превратили в закон о поддержке и контроле больших фундаментальных моделей (БФМ) — тех, у которых больше 1 млрд параметров. GigaChat, YandexGPT, ChatGPT, Gemini, DeepSeek — под действие попадают. Компьютерное зрение, маленькие ML-модели в бизнесе и чат-боты на чужом API — нет.
Название сменили с «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий ИИ» на «О поддержке развития технологий ИИ в Российской Федерации». Фокус сдвинули с запретов на поддержку российских разработчиков. Число статей сократили с 21 до 13.
Что изменилось:
- Вместо трех категорий моделей (суверенные, национальные, доверенные) оставили две. Суверенная БФМ — полностью российская разработка, воспроизводимый цикл, данные в российских ЦОДах, соответствие законам и традиционным ценностям. Национальная — тоже российского юрлица, но с более гибкими условиями: компоненты могут быть иностранными или open-source, данные тоже надо хранить в российских ЦОДах.
- Из проекта исчезло понятие «трансграничные технологии ИИ» — прямой запрет иностранных нейросетей убрали. Но правительство оставило право устанавливать случаи, когда можно применять только суверенные или национальные модели, особенно в банковской и финансовой сферах.
- Маркировку ИИ-контента смягчили: раньше это была обязанность владельца сервиса, теперь — обязанность обеспечить пользователю возможность поставить предупреждение. Сам закон маркировку не вводит, ответственность за вред от ИИ тоже отложена.
- Убрали требование обучать модели только на российских данных — это была одна из самых спорных идей. Убрали также регулирование всех участников цепочки (разработчиков, операторов, владельцев сервисов, пользователей). Остались только обязанности для разработчиков суверенных и национальных моделей.
В целом же закон перестал быть документом о том, как всем пользоваться ИИ, и стал документом о том, какие большие модели государство готово считать опорными для технологического суверенитета. Хорошо это или плохо — вопрос спорный. Очень много вопросов и рисков, порождаемых ИИ, все еще нуждаются в регулировании. Но возможно, пока подход «все запретить и маркировать» выглядит слишком необдуманным и преждевременным.
Российские дата-центры замораживаются до лучших времен
В России заморожены 38 проектов по строительству центров обработки данных (ЦОД) на 168,6 млрд рублей. Из 128 заявленных приостановлена почти треть. В основном страдают коммерческие дата-центры, которые строят для продажи мощностей.
Причины — высокая ключевая ставка и проблемы с электричеством. Ставка снизилась до 14,25%, но проекты окупаются около 10 лет. А получить разрешение на подключение к электросетям стало практически невозможно.
Россия занимает 15-е место в мире по числу ЦОД — 181 объект, из них 101 в Москве. Но столичные мощности исчерпаны: энергокомпании отказывают новым инвесторам, ресурсы зарезервированы до 2028 года. В общем, рынок коммерческих ЦОД застрял между дорогими кредитами и недоступной энергией.
Anthropic обвинили Alibaba в краже их разработок
Акции Alibaba рухнули до минимума за 16 месяцев, потеряв за день 4,43% стоимости. Причина — обвинения со стороны Anthropic.
Американская ИИ-компания заявила, что китайский техногигант систематически использует результаты работы передовых моделей (и в частности ее модели Claude) для создания своих чат-ботов (Qwen и иже с ним). Метод называется «состязательная дистилляция» — по сути реконструкция подкапотного устройства алгоритмов за счет анализа их работы и ответов.
По утверждению Anthropic, Alibaba провела почти 29 миллионов операций с использованием тысяч аккаунтов, пытаясь обучать свои модели на основе их разработок. При этом китайские аналоги зачастую лишены необходимых механизмов защиты и цензуры, которые есть у оригиналов.
Обвинения прозвучали на фоне того, что китайская DeepSeek, обвалившая котировки американских компаний в начале 2025 года, привлекла 7,4 млрд долларов при оценке более 50 млрд.
Умение создавать конкурентоспособные ИИ-продукты на чужих разработках — палка о двух концах. С точки зрения авторского права, если обвинения подтвердятся, это выглядит как минимум неэтично. А вот с точки зрения будущего технологии, ее масштабирования, удешевления и повышения доступности для масс это лишь один из инструментов. Который, к слову, пока до конца не урегулирован. Но на стоимость акций этот вопрос влияет вполне однозначно.
Кстати, Anthropic не зря беспокоится о возможности скопировать ее модели, ведь последние версии Claude были запрещены правительством США через три дня после выхода. По словам главы Агентства Национальной Безопасности США Джошуа Радда, Claude Mythos «взломал почти все засекреченные системы Пентагона не за недели, а за часы».
Путешествие из Москвы в Петербург: беспилотный грузовик впервые осилил этот путь без вмешательства человека
В России беспилотный грузовик впервые проехал 700 км без помощи человека. Роботрак «Яндекса» с прицепом преодолел трассу М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга примерно за восемь часов. Водитель-испытатель находился в кабине, но ни разу не касался управления.
Система на базе ИИ сама объезжала ремонтные участки, проходила пункты оплаты и обгоняла медленный транспорт на скорости около 90 км/ч. За всю дорогу сделали только одну плановую остановку — чтобы водитель отдохнул по регламенту.
По оценке Минтранса, к 2035 году четверть всех грузоперевозок в России может стать беспилотной. Такие грузовики двигаются в среднем на 11% быстрее обычных и экономят до 14% на топливе. А еще не попадают в аварии, если их водитель заснул за рулем.
Использование ИИ для преступления предложили признать отягчающим обстоятельством
МВД поддержало идею Следственного комитета признавать использование ИИ при совершении преступлений отягчающим обстоятельством. Об этом на Петербургском юридическом форуме заявил замначальника Следдепартамента МВД Данил Филиппов.
По его словам, если не ввести общую норму, то пришлось бы переписывать полкодекса — добавлять квалифицирующий признак в каждую статью отдельно. Гораздо проще дополнить статью 63 УК, где перечислены все отягчающие обстоятельства.
Поправка логичная: если нейросети помогают взламывать аккаунты, генерировать дипфейки для шантажа или автоматизировать мошеннические обзвоны, наказывать за это стоит строже. Вопрос лишь в том, как суды будут доказывать, что ИИ действительно использовали.
В России предложили замедлить онлайн-игры. Все ради детей
Не успели школьники порадоваться разблокировке Roblox, как им уготовили новое испытание нервов. Депутат Нина Останина предложила замедлять онлайн-игры в России по аналогии с Telegram. По ее мнению, Роскомнадзор и Минцифры, которые успешно справляются с замедлением мессенджера, должны направить весь свой опыт на защиту детей от «виртуального пространства».
Глава комитета Госдумы по защите семьи считает, что нужно ограничивать время пребывания ребенка в играх и соцсетях. «Это огромная опасность для наших детей. Ни Минцифры, ни РКН не справляются сегодня с теми задачами, которые ставит общество в части защиты наших детей», — заявила Останина.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин уже заявлял, что онлайн-игры и чаты стали эффективным инструментом для привлечения подростков к диверсиям. Теперь депутаты предлагают решать проблему радикально — замедлением. Как именно это будет работать технически и не ударит ли по взрослым геймерам, пока не ясно.