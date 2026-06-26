Яблоководы прощаются с приложениями VK, а регулирование ИИ решили смягчить. Главное за неделю из мира высоких технологий

Акции Alibaba рухнули до минимума за 16 месяцев, потеряв за день 4,43% стоимости. Причина — обвинения со стороны Anthropic.

Американская ИИ-компания заявила, что китайский техногигант систематически использует результаты работы передовых моделей (и в частности ее модели Claude) для создания своих чат-ботов (Qwen и иже с ним). Метод называется «состязательная дистилляция» — по сути реконструкция подкапотного устройства алгоритмов за счет анализа их работы и ответов.

По утверждению Anthropic, Alibaba провела почти 29 миллионов операций с использованием тысяч аккаунтов, пытаясь обучать свои модели на основе их разработок. При этом китайские аналоги зачастую лишены необходимых механизмов защиты и цензуры, которые есть у оригиналов.

Обвинения прозвучали на фоне того, что китайская DeepSeek, обвалившая котировки американских компаний в начале 2025 года, привлекла 7,4 млрд долларов при оценке более 50 млрд.

Умение создавать конкурентоспособные ИИ-продукты на чужих разработках — палка о двух концах. С точки зрения авторского права, если обвинения подтвердятся, это выглядит как минимум неэтично. А вот с точки зрения будущего технологии, ее масштабирования, удешевления и повышения доступности для масс это лишь один из инструментов. Который, к слову, пока до конца не урегулирован. Но на стоимость акций этот вопрос влияет вполне однозначно.

Кстати, Anthropic не зря беспокоится о возможности скопировать ее модели, ведь последние версии Claude были запрещены правительством США через три дня после выхода. По словам главы Агентства Национальной Безопасности США Джошуа Радда, Claude Mythos «взломал почти все засекреченные системы Пентагона не за недели, а за часы».