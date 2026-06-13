В МИД РФ прокомментировали заявление Габбард. Представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что Москва не раз заявляла, что на Украине есть как минимум одна биолаборатория, работу которой поддерживают США.

А спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отметил, что информацию о лаборатории долгое время искажали в СМИ.