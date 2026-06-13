Признание США биолаборатории на Украине, обман с «новой семейной выплатой» и смерть «связного Штирлица». Главное к утру 13 июня
США признали, что поддерживали биолабораторию на Украине
Национальная разведка США опубликовала документы, которые подтверждают, что Вашингтон финансировал украинскую биологическую лабораторию. Она изучала опасные микроорганизмы.
Я сегодня предаю огласке новые свидетельства давнего финансирования правительством США свыше 120 биолабораторий более чем в 30 странах. <...> Финансируемая США биолаборатория на Украине, вероятно, содержала опасные патогены.
В МИД РФ прокомментировали заявление Габбард. Представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что Москва не раз заявляла, что на Украине есть как минимум одна биолаборатория, работу которой поддерживают США.
А спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отметил, что информацию о лаборатории долгое время искажали в СМИ.
Украина отказала русскому языку в защите
Владимир Зеленский подписал закон, который исключил русский из перечня языков, подлежащих защите в республике согласно Европейской хартии.
Европейская хартия региональных или миноритарных языков — документ Совета Европы, цель которого — защита и поддержка языков, не являющихся государственными или широко распространенными, но исторически используемых определенными группами населения.
Хартия обязывает государство создавать условия для сохранения таких языков — в культуре, СМИ и т. д.
При этом Конституция Украины по-прежнему де-юре гарантирует защиту русского языка.
Житель Кубани погиб после атаки ВСУ на морской терминал
Украинские беспилотники ночью атаковали российские регионы. В Краснодарском крае системы ПВО сбили дроны, но их обломки упали на территорию морского терминала в Темрюкском районе и вызвали пожар.
«К сожалению, один человек погиб. <...> По предварительной информации, пострадали еще три человека — сейчас им оказывают помощь», — рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Пожар в терминале тушат 96 специалистов МЧС.
Всего за ночь российские военные перехватили 177 беспилотников ВСУ над 14 регионами страны.
- Астраханская область;
- Белгородская область;
- Брянская область;
- Воронежская область;
- Волгоградская область;
- Курская область;
- Новгородская область;
- Ростовская область;
- Рязанская область;
- Смоленская область;
- Тверская область;
- Московский регион;
- Краснодарский край;
- Республика Крым.
Европа требует от Боснии и Герцеговины ввести визы для россиян
Европейские страны давят на власти Боснии и Герцеговины и требуют, чтобы они ввели визовый режим для граждан РФ. Об этом рассказал экс-президент Республики Сербской Милорад Додик.
- Словения (член ЕС);
- Хорватия (член ЕС);
- Северная Македония (кандидат на вступление в ЕС).
Безвиз пока есть в Сербии, Боснии и Герцеговине и Черногории. Однако последняя готовится ввести визы в сентябре 2026 года.
Он добавил, что сербы не позволят принять такое решение, как раньше не позволили ввести санкции против России.
Российскому ребенку заблокировали счет в Европе из-за места рождения
Российский подросток, которого более 15 лет назад усыновили граждане Франции, обнаружил, что его счет в банке заблокирован. Причиной стало то, что он родился в России, рассказал генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский.
При этом у ребенка уже давно есть французское гражданство, но банк это не остановило. С такими абсурдными ситуациями россияне во Франции сталкиваются постоянно, добавил дипломат.
Призывавшего наносить удары по России математика Вербицкого* задержали в Армении
Армянская полиция задержала в аэропорту Еревана российского блогера и математика Михаила Вербицкого*.
Сейчас мужчина находится в комнате для задержанных. Почему задержали блогера — не раскрывается.
В России на Вербицкого заведено уголовное дело за призывы наносить удары по РФ, критику СВО, а также за сомнения в официальной версии теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». Он объявлен в розыск.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Россиян начали вовлекать в аферу с семейной выплатой
Мошенники начали массово предлагать российским гражданам получить «новую семейную выплату». Они просят своих жертв перейти по ссылке и внести свои данные, иначе «средства сгорят».
По ссылке находится фишинговый сайт, который похож на «Госуслуги» или портал Соцфонда РФ. Он ворует информацию пользователя, тот теряет доступ к аккаунтам и деньги со своих счетов.
Российский город затопило после сильного ливня
Улицы российского города Хабаровска превратились в реки после сильного ливня. Вода доходит почти до высоты колес автомобилей.
Сильнее всего затопило территорию под мостом рядом с ТЦ «Броско молл» — дорога полностью ушла под воду.
Ушла из жизни звезда «Семнадцати мгновений весны»
Латвийский актер Паул Буткевич умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщили его близкие. Причина смерти не уточняется.
За свою карьеру артист сыграл около 150 ролей и часто гастролировал по СССР с концертами. Но советским гражданам и россиянам он сильнее всего запомнился по роли связного Штирлица в сериале «Семнадцать мгновений весны».