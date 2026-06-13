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13 июня 2026, 07:43

Признание США биолаборатории на Украине, обман с «новой семейной выплатой» и смерть «связного Штирлица». Главное к утру 13 июня

Признание США биолаборатории на Украине, обман с «новой семейной выплатой» и смерть «связного Штирлица». Главное к утру 13 июня
США признали, что на Украине была их лаборатория, которая изучала опасные патогены. Ранее об этом не раз говорили в России. Киев тем временем отказал в защите русского языка по линии Европейской хартии. Но есть еще один документ, который его защищает. Также в нашем утреннем дайджесте: новая схема обмана с «семейной выплатой», задержание российского математика в Армении и смерть легендарного связного Штирлица из советского сериала.

США признали, что поддерживали биолабораторию на Украине

Национальная разведка США опубликовала документы, которые подтверждают, что Вашингтон финансировал украинскую биологическую лабораторию. Она изучала опасные микроорганизмы.

Я сегодня предаю огласке новые свидетельства давнего финансирования правительством США свыше 120 биолабораторий более чем в 30 странах. <...> Финансируемая США биолаборатория на Украине, вероятно, содержала опасные патогены.

Тулси Габбард
директор Национальной разведки США

В МИД РФ прокомментировали заявление Габбард. Представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что Москва не раз заявляла, что на Украине есть как минимум одна биолаборатория, работу которой поддерживают США.

А спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отметил, что информацию о лаборатории долгое время искажали в СМИ.

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Украина отказала русскому языку в защите

Владимир Зеленский подписал закон, который исключил русский из перечня языков, подлежащих защите в республике согласно Европейской хартии.

Что за хартия?

Европейская хартия региональных или миноритарных языков — документ Совета Европы, цель которого — защита и поддержка языков, не являющихся государственными или широко распространенными, но исторически используемых определенными группами населения.

Хартия обязывает государство создавать условия для сохранения таких языков — в культуре, СМИ и т. д.

При этом Конституция Украины по-прежнему де-юре гарантирует защиту русского языка.

Житель Кубани погиб после атаки ВСУ на морской терминал

Украинские беспилотники ночью атаковали российские регионы. В Краснодарском крае системы ПВО сбили дроны, но их обломки упали на территорию морского терминала в Темрюкском районе и вызвали пожар.

«К сожалению, один человек погиб. <...> По предварительной информации, пострадали еще три человека — сейчас им оказывают помощь», — рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Пожар в терминале тушат 96 специалистов МЧС.

Всего за ночь российские военные перехватили 177 беспилотников ВСУ над 14 регионами страны.

Где сбивали дроны в ночь на 13 июня
  • Астраханская область;
  • Белгородская область;
  • Брянская область;
  • Воронежская область;
  • Волгоградская область;
  • Курская область;
  • Новгородская область;
  • Ростовская область;
  • Рязанская область;
  • Смоленская область;
  • Тверская область;
  • Московский регион;
  • Краснодарский край;
  • Республика Крым.

Европа требует от Боснии и Герцеговины ввести визы для россиян

Европейские страны давят на власти Боснии и Герцеговины и требуют, чтобы они ввели визовый режим для граждан РФ. Об этом рассказал экс-президент Республики Сербской Милорад Додик.

Какие страны, образованные в результате распада Югославии, уже требуют визу от россиян
  • Словения (член ЕС);
  • Хорватия (член ЕС);
  • Северная Македония (кандидат на вступление в ЕС).

Безвиз пока есть в Сербии, Боснии и Герцеговине и Черногории. Однако последняя готовится ввести визы в сентябре 2026 года.

Он добавил, что сербы не позволят принять такое решение, как раньше не позволили ввести санкции против России.

Российскому ребенку заблокировали счет в Европе из-за места рождения

Российский подросток, которого более 15 лет назад усыновили граждане Франции, обнаружил, что его счет в банке заблокирован. Причиной стало то, что он родился в России, рассказал генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский.

При этом у ребенка уже давно есть французское гражданство, но банк это не остановило. С такими абсурдными ситуациями россияне во Франции сталкиваются постоянно, добавил дипломат.

Призывавшего наносить удары по России математика Вербицкого* задержали в Армении

Армянская полиция задержала в аэропорту Еревана российского блогера и математика Михаила Вербицкого*.

Сейчас мужчина находится в комнате для задержанных. Почему задержали блогера — не раскрывается.

В России на Вербицкого заведено уголовное дело за призывы наносить удары по РФ, критику СВО, а также за сомнения в официальной версии теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». Он объявлен в розыск.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

Россиян начали вовлекать в аферу с семейной выплатой

Мошенники начали массово предлагать российским гражданам получить «новую семейную выплату». Они просят своих жертв перейти по ссылке и внести свои данные, иначе «средства сгорят».

По ссылке находится фишинговый сайт, который похож на «Госуслуги» или портал Соцфонда РФ. Он ворует информацию пользователя, тот теряет доступ к аккаунтам и деньги со своих счетов.

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Российский город затопило после сильного ливня

Улицы российского города Хабаровска превратились в реки после сильного ливня. Вода доходит почти до высоты колес автомобилей.

Сильнее всего затопило территорию под мостом рядом с ТЦ «Броско молл» — дорога полностью ушла под воду.

Ушла из жизни звезда «Семнадцати мгновений весны»

Латвийский актер Паул Буткевич умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщили его близкие. Причина смерти не уточняется.

За свою карьеру артист сыграл около 150 ролей и часто гастролировал по СССР с концертами. Но советским гражданам и россиянам он сильнее всего запомнился по роли связного Штирлица в сериале «Семнадцать мгновений весны».

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