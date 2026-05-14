14 мая 2026, 05:00

Возможный скачок инфляции, военные пенсии по новым правилам и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая

В ЦБ допустили временный рост инфляции этой осенью из-за повышения тарифов ЖКХ. Также в России изменился порядок расчета военных пенсий: участникам боевых действий сутки службы будут засчитывать как два или три дня. Как проходят переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина, зачем россиянам дадут дополнительный выходной, где создают резерв для защиты от дронов и что еще произошло — читайте в нашем утреннем дайджесте.

В Пекине прошли переговоры Трампа и Си Цзиньпина. Подробности

Переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина проходили в Доме народных собраний.

По словам американского лидера, США и Китай ждет фантастическое будущее. Он пообещал вести бизнес с КНР полностью на взаимной основе.

Отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо.

Дональд Трамп

В свою очередь, китайский лидер заявил, что 2026 год должен стать историческим для американо-китайских отношений.

От сотрудничества выигрывают обе стороны, а от противостояния обе стороны страдают, следует быть партнерами, а не противниками.

Си Цзиньпин

При этом он добавил, что при неправильном походе к вопросу Тайваня две страны могут столкнуться и даже вступить в конфликт. Он назвал тайваньский вопрос важнейшим в отношениях двух стран.

В ЦБ предупредили о возможном скачке инфляции осенью

Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что в октябре возможен временный рост инфляции из-за повышения тарифов ЖКХ. При этом регулятор ожидает, что во втором полугодии инфляция начнет замедляться и стабилизируется на уровне около 4%.

По словам Тремасова, к концу года инфляция прогнозируется на уровне 4,5−5,5%.

Добровольцам будут по-новому засчитывать стаж для военной пенсии

Правительство РФ изменило порядок учета выслуги лет для добровольцев, участвовавших в боевых действиях и контртеррористических операциях.

Теперь один день участия в боях будут засчитывать как три дня службы, а день участия в контртеррористической операции — как два дня.

Льготный стаж также распространят на время лечения после ранений. Изменения коснутся:

  • военных;
  • сотрудников МВД;
  • Росгвардии;
  • противопожарной службы;
  • ФСИН.
Пострадавшим от ЧС дадут дополнительный выходной с сентября

С 1 сентября 2026 года россияне, пострадавшие при чрезвычайных ситуациях, включая паводки, смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, сообщил депутат Валерий Селезнев.

По новым правилам работодатель обязан предоставить один оплачиваемый день и до пяти дней отпуска за свой счет для оформления документов или восстановления жилья после ЧС.

В российском регионе создадут мобилизационный резерв для защиты от дронов

Речь об Орловской области. По словам главы региона Андрея Клычкова, планируется набрать около 20 человек.

Резервистам обещают выплаты, сохранение рабочего места и зарплаты на время сборов, а также полное продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение и страховку.

По словам главы региона, все задачи будут выполняться только внутри области.

В Госдуме предложили сделать зоны отдыха с лежачими местами в аэропортах

Идея в том, чтобы люди могли прилечь и отдохнуть, если рейс сильно задерживается.

Автор инициативы, депутат Надежда Школкина считает, что такую инфраструктуру нужно создать за счет средств самих аэропортов и других источников.

Но в идеале — заранее предупреждать пассажиров о переносах и задержках рейсов, чтобы избежать большого скопления людей в аэропортах, отметила Школкина.

В России разработали специальный батончик для пожарных

В состав батончика вошли:

  • нутовая и пшеничная мука;
  • мука из тритикале (гибрид ржи и пшеницы);
  • растительная клетчатка;
  • тыква;
  • томаты;
  • брокколи;
  • болгарский перец;
  • свекла;
  • розмарин;
  • имбирь;
  • шпинат и другие ингредиенты.

Продукт разработали казанские ученые, рассказали в Минобрнауке. Они считают, что благодаря специальному составу батончик помогает организму легче переносить дым, продукты горения и нехватку кислорода при тушении пожаров.

В конце мая россияне смогут увидеть серебристые облака

С конца мая в центральной части России начнется сезон серебристых облаков. Это редкое атмосферное явление, которое появляется на высоте около 85 километров над Землей, сообщил лектор Пермского планетария Виталий Францев.

Серебристые облака светятся серебристо-голубым цветом после захода солнца и хорошо видны невооруженным глазом в темное время суток. Точную дату их появления предсказать нельзя.

