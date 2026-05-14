Возможный скачок инфляции, военные пенсии по новым правилам и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая

Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что в октябре возможен временный рост инфляции из-за повышения тарифов ЖКХ. При этом регулятор ожидает, что во втором полугодии инфляция начнет замедляться и стабилизируется на уровне около 4%.

По словам Тремасова, к концу года инфляция прогнозируется на уровне 4,5−5,5%.