Возможный скачок инфляции, военные пенсии по новым правилам и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
В Пекине прошли переговоры Трампа и Си Цзиньпина. Подробности
Отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо.
В свою очередь, китайский лидер заявил, что 2026 год должен стать историческим для американо-китайских отношений.
От сотрудничества выигрывают обе стороны, а от противостояния обе стороны страдают, следует быть партнерами, а не противниками.
В ЦБ предупредили о возможном скачке инфляции осенью
Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что в октябре возможен временный рост инфляции из-за повышения тарифов ЖКХ. При этом регулятор ожидает, что во втором полугодии инфляция начнет замедляться и стабилизируется на уровне около 4%.
По словам Тремасова, к концу года инфляция прогнозируется на уровне 4,5−5,5%.
Добровольцам будут по-новому засчитывать стаж для военной пенсии
Правительство РФ изменило порядок учета выслуги лет для добровольцев, участвовавших в боевых действиях и контртеррористических операциях.
Теперь один день участия в боях будут засчитывать как три дня службы, а день участия в контртеррористической операции — как два дня.
Льготный стаж также распространят на время лечения после ранений. Изменения коснутся:
- военных;
- сотрудников МВД;
- Росгвардии;
- противопожарной службы;
- ФСИН.
Пострадавшим от ЧС дадут дополнительный выходной с сентября
С 1 сентября 2026 года россияне, пострадавшие при чрезвычайных ситуациях, включая паводки, смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, сообщил депутат Валерий Селезнев.
По новым правилам работодатель обязан предоставить один оплачиваемый день и до пяти дней отпуска за свой счет для оформления документов или восстановления жилья после ЧС.
В российском регионе создадут мобилизационный резерв для защиты от дронов
По словам главы региона, все задачи будут выполняться только внутри области.
В Госдуме предложили сделать зоны отдыха с лежачими местами в аэропортах
Идея в том, чтобы люди могли прилечь и отдохнуть, если рейс сильно задерживается.
Автор инициативы, депутат Надежда Школкина считает, что такую инфраструктуру нужно создать за счет средств самих аэропортов и других источников.
Но в идеале — заранее предупреждать пассажиров о переносах и задержках рейсов, чтобы избежать большого скопления людей в аэропортах, отметила Школкина.
В России разработали специальный батончик для пожарных
В состав батончика вошли:
- нутовая и пшеничная мука;
- мука из тритикале (гибрид ржи и пшеницы);
- растительная клетчатка;
- тыква;
- томаты;
- брокколи;
- болгарский перец;
- свекла;
- розмарин;
- имбирь;
- шпинат и другие ингредиенты.
Продукт разработали казанские ученые, рассказали в Минобрнауке. Они считают, что благодаря специальному составу батончик помогает организму легче переносить дым, продукты горения и нехватку кислорода при тушении пожаров.
В конце мая россияне смогут увидеть серебристые облака
С конца мая в центральной части России начнется сезон серебристых облаков. Это редкое атмосферное явление, которое появляется на высоте около 85 километров над Землей, сообщил лектор Пермского планетария Виталий Францев.
Серебристые облака светятся серебристо-голубым цветом после захода солнца и хорошо видны невооруженным глазом в темное время суток. Точную дату их появления предсказать нельзя.