Фейковые ваучеры на бензин, бесплатная няня для семей с детьми и повторная экспертиза для Лерчек. Что нового к утру 17 июня

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на саммите G7 участники впервые увидели возможность для мирного урегулирования конфликта на Украине.

По его словам, страны «семерки» едины в оценке ситуации, а переговоры с партнерами, включая президента США Дональда Трампа, дают повод для оптимизма. Германия готова к переговорам с Россией при участии европейских стран, добавил Мерц.

При этом участники G7 договорились увеличить поставки Украине систем противовоздушной обороны и усилить давление на нефтегазовый сектор России.