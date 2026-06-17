Фейковые ваучеры на бензин, бесплатная няня для семей с детьми и повторная экспертиза для Лерчек. Что нового к утру 17 июня
В ЕС заявили о «шансах на мир» на Украине и готовности к диалогу с Россией
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на саммите G7 участники впервые увидели возможность для мирного урегулирования конфликта на Украине.
По его словам, страны «семерки» едины в оценке ситуации, а переговоры с партнерами, включая президента США Дональда Трампа, дают повод для оптимизма. Германия готова к переговорам с Россией при участии европейских стран, добавил Мерц.
При этом участники G7 договорились увеличить поставки Украине систем противовоздушной обороны и усилить давление на нефтегазовый сектор России.
Россиянам назвали справедливую стоимость аренды квартиры
Аренда квартиры считается финансово комфортной, если на нее уходит не более 30−35% общего дохода семьи, заявил депутат Госдумы Александр Аксененко.
По его словам, если расходы на жилье приближаются к 40% бюджета, нагрузка становится высокой, а при превышении 50% возникают риски для финансов семьи.
При этом единой «справедливой» цены аренды для всей России нет — она зависит от доходов жителей и стоимости жилья в конкретном регионе.
Плюс аренда не должна мешать семьям откладывать деньги на ипотеку, образование и другие важные цели, отметил депутат.
Мошенники начали раздавать фейковые ваучеры на бесплатный бензин
В России появилась новая схема обмана с фальшивыми ваучерами на бесплатное топливо. Мошенники создают сайты, где обещают гражданам от 20 до 100 литров бензина якобы по государственной программе.
Чтобы оформить «ваучер», пользователей просят указать личные данные и реквизиты банковской карты. Такие акции не связаны с реальной поддержкой, а передача информации может привести к краже денег и утечке данных, объяснил эксперт по интернет-безопасности Александр Вураско.
Фиджитал-спорт могут добавить в школьную программу
Фиджитал-спорт сочетает компьютерные игры и физическую активность.
Его цель — помочь детям меньше времени проводить за компьютером и мотивировать их заниматься традиционными видами спорта.
Фиджитал-спорт могут добавить в школах как дополнительный модуль после завершения апробации, сообщил первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев.
Сейчас в пилотном проекте участвуют 59 школ. По словам чиновника, первые результаты оцениваются положительно, а окончательное решение примут после следующего учебного года.
В Госдуме предложили давать семьям с детьми бесплатную няню
Запустить программу «100 часов заботы», которая предполагает бесплатные услуги няни для семей с детьми до трех лет, предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
По задумке, родители смогут получать до 100 часов помощи няни в год через «Госуслуги» или соцзащиту. Такая мера снизит нагрузку на семьи и поможет родителям в уходе за маленькими детьми, пояснил парламентарий.
Прокуратура хочет повторно проверить здоровье Лерчек
Прокуратура направила в суд ходатайство о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и проверке ее сожителя Луиса Сквирччиариани.
Поводом стали публикации в соцсетях, где блогер показывала тренировки в спортзале после сеанса химиотерапии ранее в тот же день. В заявлении указано, что такая активность вызвала вопросы у общественности.
Суд также должен рассмотреть запрос об истребовании медицинских документов Чекалиной. Прокуратура направила материалы в Гагаринский суд Москвы.
Россиянам рассказали, чего не должно быть в качественном квасе
В хорошем квасе не должно быть консервантов, подсластителей, искусственных ароматизаторов и красителей, сообщили в Роскачестве.
Эксперты уточнили, что на этикетке должно быть указано именно «квас», а не просто «газированный безалкогольный напиток» — это уже другой продукт.
В составе настоящего кваса могут быть:
- зерновое, фруктовое или овощное сырье;
- сахар;
- мед;
- вода;
- соль;
- дрожжи;
- молочнокислые бактерии.
Допускаются также некоторые пищевые добавки, например регуляторы кислотности.