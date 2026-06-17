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17 июня 2026, 05:00

Фейковые ваучеры на бензин, бесплатная няня для семей с детьми и повторная экспертиза для Лерчек. Что нового к утру 17 июня

Фейковые ваучеры на бензин, бесплатная няня для семей с детьми и повторная экспертиза для Лерчек. Что нового к утру 17 июня
Временными ограничениями на продажу топлива в ряде регионов России уже успели воспользоваться мошенники. Они предлагают россиянам получить фейковые ваучеры на бензин. Тем временем в Госдуме предложили давать семьям с детьми 100 часов в год на услуги няни. Также в дайджесте — о чем договорились участники саммита G7, почему прокуратура хочет снова проверить блогера Лерчек, какую стоимость аренды жилья можно считать справедливой и о других событиях.

В ЕС заявили о «шансах на мир» на Украине и готовности к диалогу с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на саммите G7 участники впервые увидели возможность для мирного урегулирования конфликта на Украине.

По его словам, страны «семерки» едины в оценке ситуации, а переговоры с партнерами, включая президента США Дональда Трампа, дают повод для оптимизма. Германия готова к переговорам с Россией при участии европейских стран, добавил Мерц.

При этом участники G7 договорились увеличить поставки Украине систем противовоздушной обороны и усилить давление на нефтегазовый сектор России.

Россиянам назвали справедливую стоимость аренды квартиры

Аренда квартиры считается финансово комфортной, если на нее уходит не более 30−35% общего дохода семьи, заявил депутат Госдумы Александр Аксененко.

По его словам, если расходы на жилье приближаются к 40% бюджета, нагрузка становится высокой, а при превышении 50% возникают риски для финансов семьи.

При этом единой «справедливой» цены аренды для всей России нет — она зависит от доходов жителей и стоимости жилья в конкретном регионе.

Плюс аренда не должна мешать семьям откладывать деньги на ипотеку, образование и другие важные цели, отметил депутат.

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Мошенники начали раздавать фейковые ваучеры на бесплатный бензин

В России появилась новая схема обмана с фальшивыми ваучерами на бесплатное топливо. Мошенники создают сайты, где обещают гражданам от 20 до 100 литров бензина якобы по государственной программе.

Чтобы оформить «ваучер», пользователей просят указать личные данные и реквизиты банковской карты. Такие акции не связаны с реальной поддержкой, а передача информации может привести к краже денег и утечке данных, объяснил эксперт по интернет-безопасности Александр Вураско.

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Фиджитал-спорт могут добавить в школьную программу

Фиджитал-спорт сочетает компьютерные игры и физическую активность.

Его цель — помочь детям меньше времени проводить за компьютером и мотивировать их заниматься традиционными видами спорта.

Фиджитал-спорт могут добавить в школах как дополнительный модуль после завершения апробации, сообщил первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев.

Сейчас в пилотном проекте участвуют 59 школ. По словам чиновника, первые результаты оцениваются положительно, а окончательное решение примут после следующего учебного года.

В Госдуме предложили давать семьям с детьми бесплатную няню

Запустить программу «100 часов заботы», которая предполагает бесплатные услуги няни для семей с детьми до трех лет, предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По задумке, родители смогут получать до 100 часов помощи няни в год через «Госуслуги» или соцзащиту. Такая мера снизит нагрузку на семьи и поможет родителям в уходе за маленькими детьми, пояснил парламентарий.

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Прокуратура хочет повторно проверить здоровье Лерчек

Прокуратура направила в суд ходатайство о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и проверке ее сожителя Луиса Сквирччиариани.

Поводом стали публикации в соцсетях, где блогер показывала тренировки в спортзале после сеанса химиотерапии ранее в тот же день. В заявлении указано, что такая активность вызвала вопросы у общественности.

Суд также должен рассмотреть запрос об истребовании медицинских документов Чекалиной. Прокуратура направила материалы в Гагаринский суд Москвы.

Россиянам рассказали, чего не должно быть в качественном квасе

В хорошем квасе не должно быть консервантов, подсластителей, искусственных ароматизаторов и красителей, сообщили в Роскачестве.

Эксперты уточнили, что на этикетке должно быть указано именно «квас», а не просто «газированный безалкогольный напиток» — это уже другой продукт.

В составе настоящего кваса могут быть:

  • зерновое, фруктовое или овощное сырье;
  • сахар;
  • мед;
  • вода;
  • соль;
  • дрожжи;
  • молочнокислые бактерии.

Допускаются также некоторые пищевые добавки, например регуляторы кислотности.

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