Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ведет консультации с лидерами стран ЕС о возможном формате будущих переговоров с Россией. По его словам, обсуждается, какие вопросы Евросоюз мог бы поднять в диалоге с Москвой «в подходящий момент».

Как сообщает Financial Times, европейские политики в целом готовятся к потенциальному контакту с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кошта также отметил, что у такого диалога есть потенциал, а Владимир Зеленский якобы поддерживает этот подход.