Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
В Европе заговорили о переговорах с Россией
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ведет консультации с лидерами стран ЕС о возможном формате будущих переговоров с Россией. По его словам, обсуждается, какие вопросы Евросоюз мог бы поднять в диалоге с Москвой «в подходящий момент».
Как сообщает Financial Times, европейские политики в целом готовятся к потенциальному контакту с президентом РФ Владимиром Путиным.
Кошта также отметил, что у такого диалога есть потенциал, а Владимир Зеленский якобы поддерживает этот подход.
Москва пережила одну из самых мощных атак дронов
Она произошла 7 мая, подсчитал ТАСС. По данным агентства, за сутки ПВО уничтожила над столицей 61 беспилотник. До этого похожая цифра была 14 марта. Тогда сбили 65 беспилотников.
В ночь на 8 мая над территориями России уничтожили 264 беспилотника.
По данным Минобороны, дроны сбили над территориями: над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Московским регионом и над Азовским и Черным морями.
В Ростовской области, по словам главы региона Юрия Слюсаря, в результате атаки есть разрушения в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и в Мясниковском районе.
Средняя пенсия в России за 10 лет выросла вдвое
Если в марте 2016 года она составлял около 12,4 тыс. рублей, то в марте 2026 года — примерно 25,3 тыс. рублей, следует из анализа данных Росстата.
В России захотели ввести выплаты семьям с детьми к 1 июня
С такой идеей выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
По его мнению, в первую очередь поддержку должны получать многодетные семьи, а в будущем — все семьи с детьми.
Также он предложил сделать 1 июня особой датой для родителей и награждать семьи за вклад в воспитание детей.
В Госдуме предложили расширить «белые списки» банков
О необходимости расширить перечень банков, входящих в «белые списки», заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков.
По его словам, он намерен обратиться в Минцифры с предложением ускорить эту работу и отдельно обсудить включение небольших банков.
Инициатива обсуждается на фоне усиления мер безопасности перед Днем Победы и перебоев с мобильным интернетом в начале мая.
Объявление о сдаче жилья с пунктом «можно с детьми» посчитали дискриминацией
Формулировка «можно с детьми» в объявлениях об аренде жилья выглядит дискриминацией по отношению к семьям, заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко.
По его мнению, подобные условия ставят семьи с детьми в один ряд с ограничениями вроде «можно с животными".
Такие пункты встречаются в анкетах некоторых сервисов по аренде недвижимости, где арендодатели могут заранее указать предпочтения к будущим жильцам, уточнил парламентарий.
Россияне рассказали, какие фильмы о Великой Отечественной войне им нравятся
Россияне назвали «В бой идут одни старики» лучшим фильмом о Великой Отечественной войне — за него проголосовали 16% опрошенных.
На втором месте оказалась картина «А зори здесь тихие» с 14%, а третью строчку занял фильм «Они сражались за Родину» — 11%.
Мужчины чаще выбирали «В бой идут одни старики» и «Они сражались за Родину», а женщины — «А зори здесь тихие» и «Офицеры».
Опрос проводили SuperJob и «Кион». В нем участвовало 1600 респондентов.
Ученые предупредили о магнитных бурях
Вечером 7 мая ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце.
Они также предупредили, что 8 мая на Земле возможны магнитные бури средней силы из-за усиления солнечного ветра. Вероятность бури оценивается примерно в 33%, еще столько же — на слабые геомагнитные возмущения.
Более сильные всплески ожидаются с 15 по 18 мая.