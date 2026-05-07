23:27, 7 мая 2026

Россиян предупредили о серьезной вспышке на Солнце

Мощная вспышка произошла на Солнце, на Земле ожидаются геомагнитные бури
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Вечером 7 мая специалисты Лаборатории солнечной астрономии РАН зафиксировали мощную вспышку на Солнце. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.

По словам ученых, новые вспышки и усиление солнечного ветра в окрестностях нашей планеты могут вызвать серьезные геомагнитные возмущения — несмотря на то, что в целом активность Солнца в настоящее время оценивается как довольно низкая.

Ранее на Солнце зафиксировали мощную вспышку класса M4.3. Вспышка оказалась сильнейшей с начала апреля.

До этого ученые предположили, что с 2028 по 2031 год на Земле не возникнет ни одной магнитной бури. В данный момент происходит 25-й наблюдаемый человечеством солнечный цикл. Его пик наблюдался в 2024 году, а сейчас он находится на стадии спада.

