На Солнце произошла сильнейшая за последнее время вспышка

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:51, 23 апреля 2026Экономика

На Солнце произошла сильнейшая с начала апреля вспышка
Виктория Клабукова

Фото: Pixus / Shutterstock / Fotodom

На Солнце зафиксировали мощную вспышку класса M4.3. Об этом в своем Telegram-канале сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Вспышка произошла в полдень и оказалась сильнейшей с начала апреля. По своей мощности она достигла отметки M4.3. Это не первая вспышка за сутки — еще одна была зарегистрирована в восемь часов утра. Случившаяся вспышка стала первой за последние две недели и, по догадкам ученых, была двойной. Ей присвоили балл М1.65. В последний раз подобная вспышка отмечалась только 9 апреля. В течение дня, как предполагают специалисты, на Солнце может разразиться еще вспышка с более высшим баллом.

Последняя магнитная буря началась на Земле 18 апреля. Она была слабой и не превысила уровень G2, который соответствует буре средней силы. Ранее ученые предположили, что с 2028 по 2031 год на Земле не возникнет ни одной магнитной бури.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер телеведущий и продюсер Алексей Пиманов. Скандальные репортажи в его программе «Человек и закон» сотрясали всю Россию

    В Армении на факельном шествии сожгли флаг Турции

    КСИР вмешались в переговоры Ирана и США

    Трамп прокомментировал отставку министра ВМС США

    Врач призвал россиян делать салат с сорняком и назвал его деликатесом

    Раздражающую особенность Windows устранили

    Украинская штангистка отказалась от фото с россиянкой на чемпионате Европы

    13-летний мальчик сбросил на туристку статуэтку языческого божества и лишил ее жизни

    Повышение квалификации назвали важным условием на современном рынке труда

    Россиянам развеяли страшный миф о попадании молнии в авто

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok