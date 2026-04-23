На Солнце произошла сильнейшая за последнее время вспышка

На Солнце произошла сильнейшая с начала апреля вспышка

На Солнце зафиксировали мощную вспышку класса M4.3. Об этом в своем Telegram-канале сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Вспышка произошла в полдень и оказалась сильнейшей с начала апреля. По своей мощности она достигла отметки M4.3. Это не первая вспышка за сутки — еще одна была зарегистрирована в восемь часов утра. Случившаяся вспышка стала первой за последние две недели и, по догадкам ученых, была двойной. Ей присвоили балл М1.65. В последний раз подобная вспышка отмечалась только 9 апреля. В течение дня, как предполагают специалисты, на Солнце может разразиться еще вспышка с более высшим баллом.

Последняя магнитная буря началась на Земле 18 апреля. Она была слабой и не превысила уровень G2, который соответствует буре средней силы. Ранее ученые предположили, что с 2028 по 2031 год на Земле не возникнет ни одной магнитной бури.