На Землю обрушилась магнитная буря

12:57, 18 апреля 2026

На Земле началась слабая магнитная буря
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Open stock 01 / Shutterstock / Fotodom  

На Земле началась слабая магнитная буря. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Текущий уровень бури — G1, минимальный по пятибалльной шкале. Общая продолжительность нестабильного периода геомагнитной обстановки может быть довольно значительной, от 5 до 7 суток, сообщили специалисты. Однако острая фаза, как считается, продлится только первые 1-2 дня. Геомагнитный индекс в этот период может эпизодически вырастать до уровня G2 (средние бури). Более высокие значения маловероятны.

К концу субботы, 18 апреля, в северной и северо-западной части страны возможны северные сияния.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что магнитная буря на Земле будет вызвана высокоскоростным солнечным ветром. Землю ждет один из самых активных геомагнитных периодов в году.

