На Землю обрушится магнитная буря

Синоптик Тишковец: Землю накроет магнитная буря уровня G2

В ближайшие 48 часов Землю накроет магнитная буря. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Уровень геомагнитных колебаний достигнет отметки G2 (средняя буря). «Из-за высокоскоростного солнечного ветра прогнозируется магнитная буря средней интенсивности», — сообщил синоптик. Он добавил, что Земля в настоящее время подходит к одному из самых активных геомагнитных периодов в году.

Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН добавили, что Земля около недели будет находиться в потоке быстрого солнечного ветра, который формируется в крупной корональной дыре на Солнце. Наиболее сильное воздействие явления ожидается в субботу и воскресенье, 18 и 19 апреля.

Ранее на Земле усилились вибрации, которые вызывают у людей бессонницу и шум в ушах. Явление называют резонансом Шумана — это устойчивый электромагнитный ритм, который генерируют молнии при отражении между поверхностью планеты и ионосферой.