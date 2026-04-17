На Землю обрушится магнитная буря

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:30, 17 апреля 2026

Синоптик Тишковец: Землю накроет магнитная буря уровня G2
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

В ближайшие 48 часов Землю накроет магнитная буря. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Уровень геомагнитных колебаний достигнет отметки G2 (средняя буря). «Из-за высокоскоростного солнечного ветра прогнозируется магнитная буря средней интенсивности», — сообщил синоптик. Он добавил, что Земля в настоящее время подходит к одному из самых активных геомагнитных периодов в году.

Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН добавили, что Земля около недели будет находиться в потоке быстрого солнечного ветра, который формируется в крупной корональной дыре на Солнце. Наиболее сильное воздействие явления ожидается в субботу и воскресенье, 18 и 19 апреля.

Ранее на Земле усилились вибрации, которые вызывают у людей бессонницу и шум в ушах. Явление называют резонансом Шумана — это устойчивый электромагнитный ритм, который генерируют молнии при отражении между поверхностью планеты и ионосферой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok