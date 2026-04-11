На Землю обрушилось вызывающее у людей бессонницу зловещее явление

DM: На Земле на этой неделе усилился резонанс Шумана, вызывающий бессонницу

На Земле усилились вибрации, которые вызывают у людей бессонницу и шум в ушах. Зловещее явление описало британское издание Daily Mail (DM).

«Загадочные "гудящие" вибрации Земли усиливаются уже более недели, что побудило некоторых людей сообщить о том, что это явление нарушает их сон и вызывает звон в ушах», — отмечается в статье.

Явление называют резонансом Шумана — это устойчивый электромагнитный ритм, который генерируют молнии при отражении между поверхностью планеты и ионосферой, уточняет издание.

С понедельника от приложения по мониторингу космической погоды MeteoAgent поступают предупреждения о резком усилении резонанса, значения классифицируют как высокие и потенциально опасные.