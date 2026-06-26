Что происходит
26 июня 2026, 05:00

Главное к утру 26 июня. Сделки с недвижимостью по биометрии, схема с «бензином без очереди» и необычные летние вакансии

Главное к утру 26 июня. Сделки с недвижимостью по биометрии, схема с «бензином без очереди» и необычные летние вакансии
С 1 июля россияне смогут проводить сделки с недвижимостью с помощью биометрии — изображения лица и записи голоса. Это дополнительно защитит от мошенников. Тем временем аферисты все активнее предлагают россиянам получить топливо по записи и без очереди, а также продают фейковые талоны на бензин. Также в дайджесте — последствия землетрясения в Венесуэле, рост числа экономических преступлений среди россиян, необычные летние вакансии и другие события.

Десятки тысяч венесуэльцев пропали без вести после землетрясения

По последним данным, 235 человек погибли в результате землетрясения в Венесуэле. Еще более 4300 жителей пострадали, но у большинства из них легкие травмы. Сложнее всего обстановка в штате Ла-Гуайра — там наибольшее число жертв и раненых и открыты полевые госпитали.

Число пропавших без вести постоянно растет и сейчас составляет более 37 тысяч человек.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в результате землетрясения пострадали дети корреспондента и оператора RT, сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Что случилось в Венесуэле

24 июня у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Геологи зафиксировали две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Землетрясение стало сильнейшим в стране за 126 лет. Полностью разрушены или повреждены оказались более 250 зданий.

В России резко выросло число дел об экономических нарушениях

В 2025 году число россиян, которых привлекли к административной ответственности за экономические нарушения, почти удвоилось и достигло 509 тыс. человек.

Всего за год завели около 3,3 млн дел в сфере экономики, а сумма выписанных штрафов достигла 13,5 млрд рублей.

Особенно заметный рост наблюдается среди индивидуальных предпринимателей и других граждан без статуса юрлица — число таких нарушений увеличилось в 2,3 раза.

Эксперты связывают тенденцию с усилением контроля со стороны государства, налоговых органов и банков.

В зоне риска — те, кто:

  • продает товары или оказывает услуги без регистрации;
  • принимает оплату на личные счета;
  • не использует кассы;
  • работает без разрешений.

При этом последствия могут быть серьезнее штрафов: нарушителям могут начислить налоги, пени и проценты, а при крупных суммах возможна уголовная ответственность.

Больше полезных знаний
8 ловушек налога с продажи авто, о которых не знают водители. Как избежать огромных штрафов и проблем с ФНС
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже

Мошенники на связи: талоны на бензин и беспроигрышные лотереи

Мошенники начали предлагать автомобилистам «топливо по записи» и именные талоны на бензин, чтобы получить доступ к их аккаунтам в мессенджерах, сообщили в МВД. Злоумышленники представляются сотрудниками властей и просят активировать талон через СМС-код на поддельном сайте. После ввода данных жертва теряет доступ к аккаунту.

Мошенники в соцсетях и мессенджерах заманивают пользователей на фейковые сайты с «колесом фортуны» и обещают гарантированные выплаты от 12 до 25 тыс. рублей. Под видом розыгрыша они пытаются получить доступ к персональным и банковским данным. В «Мошеловке» предупредили: госорганы и банки не проводят таких акций, а обещания легких денег — признак обмана.

Больше полезных знаний
Россиян втягивают в преступные схемы под видом безобидного съема жилья. Что такое аренда под VoIP и как с ее помощью вас подставляют мошенники

Россиянам напомнили об изменениях в сделках с недвижимостью

С 1 июля 2026 года в России появится возможность оформлять электронные сделки с недвижимостью при помощи биометрии, напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский.

Для подтверждения личности будут использоваться изображение лица и запись голоса из Единой биометрической системы. При дистанционной сделке система будет проверять, что документы подписывает именно владелец или другой участник договора.

Биометрия не заменит усиленную электронную подпись, а станет дополнительным уровнем защиты от мошенников. При этом использование технологии останется добровольным — граждане смогут по-прежнему обращаться в МФЦ, к нотариусам и пользоваться привычными способами оформления сделок.

Больше полезных знаний
Угнать квартиру по биометрии. Правда ли, что мошенникам станет проще воровать недвижимость с 1 июля

В Госдуме предложили отменить повышение тарифов ЖКХ

В Госдуме предложили отменить запланированное повышение тарифов ЖКХ с 1 октября 2026 года.

Пакет законопроектов, включающий мораторий на рост тарифов до конца года и ограничение индексации не чаще одного раза в год, уже внесли на рассмотрение, сообщил депутат Сергей Миронов. Он также предложил, чтобы повышение тарифов согласовывалось с Госдумой и не превышало уровень инфляции.

По словам Миронова, текущий рост платежей может достигать почти 10% в среднем по стране, а в отдельных регионах — значительно выше из-за дополнительных индексов и «допустимых отклонений».

При этом рост тарифов не решает проблем отрасли, которые связанны с износом инфраструктуры и коррупцией, а лишь увеличивает нагрузку на граждан.

Губернатор назвал интернет одной из причин демографического кризиса в России

Интернет стал одним из факторов демографического кризиса в России, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. По его словам, около 80% контента формирует у молодежи установки против рождения детей, из-за чего часть молодых людей выбирает малодетность или отказываются от родительства.

Проблему нельзя решить только финансовыми мерами, считает чиновник, — важно учитывать влияние информационной среды.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России и Китая демографическая ситуация остается серьезной проблемой. По его словам, Россия сталкивается с большими демографическими вызовами, а в Китае началось быстрое сокращение населения.

Названы самые необычные вакансии для летней подработки

Летом в России появились сезонные варианты подработки. Среди них — сбор клубники в Липецкой области с оплатой около 47 рублей за килограмм, а также работа на пасеке в Алтайском крае, где предлагают от 3 до 5 тысяч рублей за смену за откачку меда.

В Калининградской области также можно заработать на продаже кукурузы — примерно 50 рублей за каждый проданный початок.

Эксперты «Авито.Подработки» отмечают, что летом рынок временной занятости традиционно оживляется, растет число предложений с нестандартными задачами и каждый может попробовать себя в новой роли.

Больше полезных знаний
«Знал слишком много». Как глава советских силовиков Берия сам оказался в застенках, и что стоит за его арестом
Взрыв адреналина и глубокий ужас. Опасна ли паническая атака и как с ней справиться
Страх Месси перед Карлосами и «проклятье» козла. Тест на знание суеверий в спорте