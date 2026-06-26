Главное к утру 26 июня. Сделки с недвижимостью по биометрии, схема с «бензином без очереди» и необычные летние вакансии

По последним данным, 235 человек погибли в результате землетрясения в Венесуэле. Еще более 4300 жителей пострадали, но у большинства из них легкие травмы. Сложнее всего обстановка в штате Ла-Гуайра — там наибольшее число жертв и раненых и открыты полевые госпитали.

Число пропавших без вести постоянно растет и сейчас составляет более 37 тысяч человек.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в результате землетрясения пострадали дети корреспондента и оператора RT, сейчас их здоровью ничего не угрожает.