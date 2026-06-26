Главное к утру 26 июня. Сделки с недвижимостью по биометрии, схема с «бензином без очереди» и необычные летние вакансии
Десятки тысяч венесуэльцев пропали без вести после землетрясения
По последним данным, 235 человек погибли в результате землетрясения в Венесуэле. Еще более 4300 жителей пострадали, но у большинства из них легкие травмы. Сложнее всего обстановка в штате Ла-Гуайра — там наибольшее число жертв и раненых и открыты полевые госпитали.
Число пропавших без вести постоянно растет и сейчас составляет более 37 тысяч человек.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в результате землетрясения пострадали дети корреспондента и оператора RT, сейчас их здоровью ничего не угрожает.
24 июня у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Геологи зафиксировали две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Землетрясение стало сильнейшим в стране за 126 лет. Полностью разрушены или повреждены оказались более 250 зданий.
В России резко выросло число дел об экономических нарушениях
В 2025 году число россиян, которых привлекли к административной ответственности за экономические нарушения, почти удвоилось и достигло 509 тыс. человек.
Всего за год завели около 3,3 млн дел в сфере экономики, а сумма выписанных штрафов достигла 13,5 млрд рублей.
Особенно заметный рост наблюдается среди индивидуальных предпринимателей и других граждан без статуса юрлица — число таких нарушений увеличилось в 2,3 раза.
Эксперты связывают тенденцию с усилением контроля со стороны государства, налоговых органов и банков.
В зоне риска — те, кто:
- продает товары или оказывает услуги без регистрации;
- принимает оплату на личные счета;
- не использует кассы;
- работает без разрешений.
При этом последствия могут быть серьезнее штрафов: нарушителям могут начислить налоги, пени и проценты, а при крупных суммах возможна уголовная ответственность.
Мошенники на связи: талоны на бензин и беспроигрышные лотереи
Мошенники начали предлагать автомобилистам «топливо по записи» и именные талоны на бензин, чтобы получить доступ к их аккаунтам в мессенджерах, сообщили в МВД. Злоумышленники представляются сотрудниками властей и просят активировать талон через СМС-код на поддельном сайте. После ввода данных жертва теряет доступ к аккаунту.
Мошенники в соцсетях и мессенджерах заманивают пользователей на фейковые сайты с «колесом фортуны» и обещают гарантированные выплаты от 12 до 25 тыс. рублей. Под видом розыгрыша они пытаются получить доступ к персональным и банковским данным. В «Мошеловке» предупредили: госорганы и банки не проводят таких акций, а обещания легких денег — признак обмана.
Россиянам напомнили об изменениях в сделках с недвижимостью
С 1 июля 2026 года в России появится возможность оформлять электронные сделки с недвижимостью при помощи биометрии, напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский.
Для подтверждения личности будут использоваться изображение лица и запись голоса из Единой биометрической системы. При дистанционной сделке система будет проверять, что документы подписывает именно владелец или другой участник договора.
Биометрия не заменит усиленную электронную подпись, а станет дополнительным уровнем защиты от мошенников. При этом использование технологии останется добровольным — граждане смогут по-прежнему обращаться в МФЦ, к нотариусам и пользоваться привычными способами оформления сделок.
В Госдуме предложили отменить повышение тарифов ЖКХ
В Госдуме предложили отменить запланированное повышение тарифов ЖКХ с 1 октября 2026 года.
Пакет законопроектов, включающий мораторий на рост тарифов до конца года и ограничение индексации не чаще одного раза в год, уже внесли на рассмотрение, сообщил депутат Сергей Миронов. Он также предложил, чтобы повышение тарифов согласовывалось с Госдумой и не превышало уровень инфляции.
По словам Миронова, текущий рост платежей может достигать почти 10% в среднем по стране, а в отдельных регионах — значительно выше из-за дополнительных индексов и «допустимых отклонений».
При этом рост тарифов не решает проблем отрасли, которые связанны с износом инфраструктуры и коррупцией, а лишь увеличивает нагрузку на граждан.
Губернатор назвал интернет одной из причин демографического кризиса в России
Интернет стал одним из факторов демографического кризиса в России, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. По его словам, около 80% контента формирует у молодежи установки против рождения детей, из-за чего часть молодых людей выбирает малодетность или отказываются от родительства.
Проблему нельзя решить только финансовыми мерами, считает чиновник, — важно учитывать влияние информационной среды.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России и Китая демографическая ситуация остается серьезной проблемой. По его словам, Россия сталкивается с большими демографическими вызовами, а в Китае началось быстрое сокращение населения.
Названы самые необычные вакансии для летней подработки
Летом в России появились сезонные варианты подработки. Среди них — сбор клубники в Липецкой области с оплатой около 47 рублей за килограмм, а также работа на пасеке в Алтайском крае, где предлагают от 3 до 5 тысяч рублей за смену за откачку меда.
В Калининградской области также можно заработать на продаже кукурузы — примерно 50 рублей за каждый проданный початок.
Эксперты «Авито.Подработки» отмечают, что летом рынок временной занятости традиционно оживляется, растет число предложений с нестандартными задачами и каждый может попробовать себя в новой роли.