Главное к утру 6 августа. Бензин «Евро-2» на заправках, прогноз ставок по ипотеке и бургеры с кишечной палочкой
В России до 2027 года разрешили выпуск бензина «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4»
Правительство разрешило до 1 июля 2027 года производить, ввозить и продавать автомобильный бензин экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4».
При этом на всех АЗС будет указываться экологический класс топлива, чтобы водители могли самостоятельно выбрать подходящий вариант.
В Минэнерго подчеркнули, что решение носит временный, антикризисный характер. Оно должно помочь избежать дефицита топлива и обеспечить стабильные поставки на внутренний рынок в условиях изменения логистики и технологических ограничений.
Ведомство также отметило, что речь не идет об отказе от действующих экологических требований. Послабления будут действовать ограниченное время и не изменят долгосрочную политику в сфере качества моторного топлива.
В России введут единые требования к билетам на общественный транспорт
С 1 сентября в России вступят в силу единые требования к оформлению билетов на городской общественный транспорт.
В них в обязательном порядке должны быть указаны данные о:
- поездке;
- перевозчике;
- багаже;
- ручной клади.
Как пояснили в Общественном совете при Минтрансе, новые правила сделают документы более понятными, помогут пассажирам подтверждать факт покупки билета и при необходимости отстаивать свои права.
Россиянам спрогнозировали снижение ставок по ипотеке в 2027 году
Ставки по рыночной ипотеке могут снизиться до 12−15% годовых уже в 2027 году, если инфляция продолжит замедляться, а ключевая ставка Банка России будет снижаться. Такой прогноз дала инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.
По ее словам, сейчас средняя ставка по рыночной ипотеке составляет около 18,7%, а банки не спешат удешевлять кредиты, поскольку оценивают долгосрочные риски. Эксперт отметила, что ипотечные ставки зависят не только от ключевой ставки, но и от:
- стоимости привлечения средств;
- уровня инфляции;
- конкуренции между банками;
- ситуации на рынке недвижимости.
Кузнецова подчеркнула, что снижение ставок возможно только при устойчивом смягчении денежно-кредитной политики и отсутствии новых экономических потрясений.
Атаки беспилотников на российские регионы за ночь. Что известно
В селе Козыревка Большесолдатского района Курской области украинский беспилотник атаковал частный дом. В результате удара погиб 57-летний мужчина, еще шесть человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывают первую помощь, после чего их эвакуируют в Курск для дальнейшего лечения.
В анапском селе Супсех обломки сбитого беспилотника повредили трехэтажный частный дом. Фрагменты БПЛА попали в балкон, из-за чего возник пожар, который оперативно потушили. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.
ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области. Пострадали два человека: мужчина получил осколочные ранения при атаке дрона в селе Архангельское, женщина — при взрыве беспилотника рядом с автомобилем в поселке Октябрьский. Оба госпитализированы.
Также повреждены жилые дома, автомобили, предприятие, социальный объект и полностью разрушен один частный дом.
В Госдуму внесли законопроект о запрете отбора в 10-й класс
Запретить школам отбирать учеников в 10-й класс по результатам ОГЭ предложили депутаты КПРФ. По их мнению, такая практика нарушает конституционное право на получение среднего общего образования.
Авторы инициативы считают, что продолжить обучение в 10-м классе должны иметь возможность все девятиклассники, независимо от набранных баллов.
Законопроект подготовили на фоне эксперимента в ряде регионов, где для перехода в 10-й класс требуется сдать четыре экзамена ОГЭ, тогда как поступающим в колледжи достаточно двух.
Роскачество обнаружило кишечную палочку в бургерах пяти сетей фастфуда
Роскачество проверило бургеры из 20 популярных сетей быстрого питания по 488 показателям безопасности и качества.
Главной проблемой стало несоблюдение санитарных требований. В продукции BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill обнаружили кишечную палочку.
Кроме того, у семи сетей, включая «Бюро» и «Dostaевский», зафиксировали превышение допустимого уровня микроорганизмов, в некоторых случаях — более чем в 15 раз.
Эксперты также выявили расхождения с заявленным составом. В бургерах ряда брендов нашли незаявленные растительные компоненты, а в десяти образцах — следы куриного мяса, которые, как уточнили в Роскачестве, могли попасть в продукцию из-за использования одного оборудования для разных видов мяса.
При этом бургеры «Вкусно — и точка», Burger King и Steak it easy полностью соответствовали требованиям безопасности и качества и могут претендовать на получение Государственного знака качества.
Пятизвездочные отели в России подешевели более чем на 10%
В первом полугодии 2026 года стоимость проживания в пятизвездочных отелях России снизилась в среднем на 10,6% по сравнению с прошлым годом — до 15,6 тысячи рублей за ночь, сообщили в сервисе путешествий «Туту».
Ночь в четырехзвездочных гостиницах подешевела на 1,8%, тогда как трехзвездочные отели и гостиницы категории одна-две звезды, наоборот, подорожали.
Самый заметный рост цен зафиксирован в отелях без звезд — стоимость проживания в них увеличилась на 10,3%.
По словам директора по развитию отельного рынка компании Юрия Вьюшина, пятизвездочные гостиницы снижают цены, чтобы сохранить загрузку. В бюджетном сегменте ситуация обратная: спрос растет быстрее, чем предложение, поэтому стоимость размещения продолжает увеличиваться.
В США впервые вывели гипоаллергенных собак
Американская биотехнологическая компания Kindred Companion Sciences впервые вывела собак без основного аллергена Can f 1 с помощью технологии редактирования генома CRISPR-Cas9.
Речь идет о двух самках бигля — Альфи и Бейли, родившихся в сентябре 2024 года. По данным компании, генетические изменения не повлияли на их развитие, а аллерген Can f 1 у животных не обнаружен.
Пока гипоаллергенные собаки не поступили в продажу, а технология еще не получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).