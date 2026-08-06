Главное к утру 6 августа. Бензин «Евро-2» на заправках, прогноз ставок по ипотеке и бургеры с кишечной палочкой

В селе Козыревка Большесолдатского района Курской области украинский беспилотник атаковал частный дом . В результате удара погиб 57-летний мужчина, еще шесть человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывают первую помощь, после чего их эвакуируют в Курск для дальнейшего лечения.

В анапском селе Супсех обломки сбитого беспилотника повредили трехэтажный частный дом . Фрагменты БПЛА попали в балкон, из-за чего возник пожар, который оперативно потушили. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области. Пострадали два человека: мужчина получил осколочные ранения при атаке дрона в селе Архангельское, женщина — при взрыве беспилотника рядом с автомобилем в поселке Октябрьский. Оба госпитализированы.

Также повреждены жилые дома, автомобили, предприятие, социальный объект и полностью разрушен один частный дом.