Главное за 1 августа. Атака на теплоход «Росатома», планы Трампа на Украину и Тюмень под водой

Офис президента Украины обратился в генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко. Поводом стало обращение «Форума демократических сил Беларуси», который обвиняет белорусского лидера «в военных преступлениях, геноциде и государственном терроре», об этом агентству «Укринформ» рассказала руководитель управления информационной политики и коммуникаций Генпрокуратуры Украины. Обращение зарегистрировали 30 июля, однако уголовные дела на его основе пока не возбудили.

В Киеве активизировали контакты с белорусской оппозицией после отставки Андрея Ермака с поста главы офиса президента. Одновременно с этим ужесточилась публичная риторика в адрес Лукашенко. В конце января этого года Зеленский встретился со Светланой Тихановской в Литве — тогда обсуждалось в том числе уголовное преследование Лукашенко на Украине.

Реакция Белоруссии

В Минске к таким планам отнеслись скептически. Зампред комиссии по международным делам белорусского парламента Олег Гайдукевич назвал возможное возбуждение дела смешным.