Главное за 1 августа. Атака на теплоход «Росатома», планы Трампа на Украину и Тюмень под водой
На Украине захотели возбудить уголовное дело против Лукашенко. Что об этом известно
Офис президента Украины обратился в генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко. Поводом стало обращение «Форума демократических сил Беларуси», который обвиняет белорусского лидера «в военных преступлениях, геноциде и государственном терроре», об этом агентству «Укринформ» рассказала руководитель управления информационной политики и коммуникаций Генпрокуратуры Украины. Обращение зарегистрировали 30 июля, однако уголовные дела на его основе пока не возбудили.
В Киеве активизировали контакты с белорусской оппозицией после отставки Андрея Ермака с поста главы офиса президента. Одновременно с этим ужесточилась публичная риторика в адрес Лукашенко. В конце января этого года Зеленский встретился со Светланой Тихановской в Литве — тогда обсуждалось в том числе уголовное преследование Лукашенко на Украине.
Реакция Белоруссии
В Минске к таким планам отнеслись скептически. Зампред комиссии по международным делам белорусского парламента Олег Гайдукевич назвал возможное возбуждение дела смешным.
Это все ерунда, это нелегитимно, это никто не признает, нам на это абсолютно все равно. Тем более глава государства нашего, который пользуется международным авторитетом, встречается с мировыми лидерами, в том числе Китая, России, Ближнего Востока. Это ни на что не повлияет.
Как отреагировали в России
Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Госдумы Алексей Чепа предположил, что Киев пытается втянуть Белоруссию в конфликт, однако Минск готов ответить на любые провокации.
В последние месяцы идут всевозможные провокации против Белоруссии, попытки втянуть страны, ближайшие России, Белоруссию, Иран в этот конфликт для того, чтобы Украине было проще требовать средства, вооружение. На самом деле это игра с огнем
В Черном море беспилотники ВСУ ударили по теплоходу «Росатома»
В ночь на 1 августа украинские морские беспилотники ударили по судну «Янина» в 200 км от Новороссийска. Контейнеровоз принадлежит транспортной группе Fesco, которая входит в «Росатом». На борту находились 17 членов экипажа — всех удалось спасти.
Факт. Группа Fesco, одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России, приобрела контейнеровоз «Янина» в рамках программы обновления флота в 2021 году
Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал этот удар «пиратством и морским разбоем». Он подчеркнул, что судно перевозило мирную гражданскую продукцию — от замороженных продуктов до стройматериалов.
Экипаж организованно покинул тонущее судно. Ночью к месту крушения подошло проходящее мимо судно Delphinus, его команда спасла 16 человек. Последнего члена экипажа нашли позже и доставили на берег с помощью морской авиации Черноморского флота. Все спасенные чувствуют себя удовлетворительно.
Мир меняется, а понятие «морское братство» продолжает оставаться вечной ценностью!
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил случившееся и назвал судно «подсанкционным».
Убийство россиян в Таиланде: толпа требует казни, премьер извинился и пообещал суровое наказание
Утром 1 августа толпа тайцев собралась у полицейского участка, где держат подозреваемых в убийстве брата и сестры Назимовых из Тюмени. Люди требовали казнить преступников, прорывались к ним и расталкивали журналистов.
Напомним, 17-летний Роман и 22-летняя Диана Назимова, переехавшие в страну около пяти лет назад, пропали 26 июля. Вскоре выяснилось, что их жестоко убили представители местной ОПГ ради кражи мотоцикла. Преступники спрятали их тела на горе. Вместе с останками россиян были найдены еще три трупа.
Останки всех пяти жертв отправили на экспертизу в Бангкок.
Премьер-министр Таиланда извинился за убийство россиян. Анутхин Чанвираку прибыл в Паттайю, посетил место преступления и полицейский участок, где содержатся подозреваемые.
Мы приносим свои извинения за случившееся. В Таиланде больше не допустят подобного.
Также премьер Таиланда пообещал самое суровое наказание убийцам россиян. Он заявил, что виновные не получат права на временное освобождение под залог, а следствие сделает все, чтобы у них не осталось юридических лазеек для смягчения приговора.
Я твердо заверяю вас, что следствие и судебный процесс в отношении тех, кто это совершил, будут вестись по законам нашей страны со всей строгостью и виновные получат самое суровое наказание.
Он заверил, что полиция и следователи сделают все возможное, чтобы «граждане обеих стран не были разочарованы».
В Тюменской области из-за паводка подтопило 29 населенных пунктов. Возбуждено уголовное дело
В Тюмени и Тюменском округе объявили режим ЧС из-за паводка. Уже не первую неделю на двух реках области продолжает расти уровень воды. Но если на Туре подъем практически остановился, то Пышма прибывает — около 20 см в сутки, сообщил губернатор Александр Моор. Подтопило дома и приусадебные участки, власти укрепляют земляные валы. Вода будет подниматься еще два-три дня, считает губернатор.
Тура вышла из берегов Тюмени в середине июля — тогда река достигла рекордных 890 см. Жители жаловались на вонь и низкое качество воды в домах, а также выстраивались в очереди за бесплатной питьевой водой. В местном Росводоканале пояснили, что в реке Туре из-за летнего паводка скопилось много органических загрязнений.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Накануне в Тюмени также приостановили движение маломерных судов.
Что еще важно: Трамп о сделке с Украиной, пострадавшие от ударов ВСУ и новые правила для фур
Трамп напомнил Украине о сделке: «можем забрать все, что захотим». Президент США заявил, что Вашингтон может в любой момент забрать украинские редкоземельные металлы в рамках подписанного контракта. По его словам, месторождения очень богатые, а сделка — выгодная для Америки.
В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали четыре человека. Краснояружском округе региона ранения получила женщина — дрон попал в частный дом. В Грайворонском округе беспилотник ударил по автомобилю число пострадавших при ударе по автомобилю увеличилось до двух — у мужчины осколочное ранение предплечья. В Борисовском округе беспилотник также ударил по машине: пострадали мужчина и женщина, они получили осколочные ранения. Повреждения зафиксировали в селах Грузское, Сергиевка, Святославка, Таврово и поселке Прохоровка.
В Брянской области дрон-камикадзе ударил по маршрутному такси. Беспилотник попал в «Газели» у поселка Погар, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
Пострадали водитель и две пассажирки — их доставили в больницу, врачи оказали помощь.
Российские военные взяли под контроль два населенных пункта — Любицкое в Запорожской области и Ольговку в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны.
В Харьковской области действовали подразделения группировки «Запад», в Запорожской — группировки «Восток».
Также в Минобороны сообщили о поражении военных целей в Одессе и Николаеве.
«В результате удара высокоточным оружием воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Одесса — резервуары с горюче-смазочными материалами», — отмечается в заявлении ведомства.
Российские силы поразили и объекты в порту Николаева. Там под удар попал морской буксир, который ВСУ переоборудовали для использования безэкипажных катеров.
Украинский экспорт временно приостановили из-за ударов ВС России по портам, сообщает ТАСС со ссылкой на главу НБУ Андрея Пышного. Пышный заявил, что удары по портовой инфраструктуре Украины, очевидно, «имеют свои последствия», а работа бизнеса существенно усложнилась. «Поэтому экспорт продукции существенно задерживается или временно приостанавливается», — заметил Андрей Пышный. На Украине скапливается готовая продукция, изменяются цены и спрос, нарушаются производственные и логистические цепочки.
В Волгоградской области снова ввели ограничения на продажу топлива. За одну транзакцию можно купить не больше 40 литров бензина. Дизельное топливо тоже продают с ограничениями: в городе — до 60 литров, на трассе — до 200.
В России скорректировали правила въезда и выезда фур иностранных компаний. С сентября они не смогут это делать в случае неоплаченных штрафов за проезд по платным дорогам. Новые правила коснутся всех международных перевозок, включая транзитные. Проверять задолженности на границе будут таможенники. Если обнаружат долг, то они оформят запрет на въезд или выезд и выдадут водителю требование об оплате.
Что еще интересно: рекорд в колледжах и «побег» ИИ
Абитуриенты подали почти 3 млн заявлений в колледжи России — это рекорд, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Показатель вырос на 500 тысяч по сравнению с прошлым годом. По словам министра, интерес к среднему профессиональному образованию продолжает расти.
OpenAI нашла новые случаи выхода ИИ-агентов за рамки тестовых ограничений. Это выяснилось во время расследования предыдущего инцидента — тогда один из агентов получил доступ в интернет и проник в систему платформы Hugging Face.
Новые случаи были незначительными: агенты, скорее всего, не покидали внутреннюю сеть OpenAI. Сколько именно было таких эпизодов и при каких обстоятельствах — пока неизвестно. В компании заверили, что других серьезных инцидентов, сравнимых по масштабу со взломом Hugging Face, не зафиксировано.