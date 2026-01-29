Реклама

11:49, 29 января 2026

ЕК отреагировала на заговор Зеленского и Тихановской против Лукашенко

Еврокомиссия отказалась комментировать планы Киева по преследованию Лукашенко
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petros Karadjias, Pool / AP

У Европейской комиссии (ЕК) нет мнения о планах президента Украины Владимира Зеленского и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской по международному уголовному преследованию белорусского лидера Александра Лукашенко. С таким заявлением выступила Европейская служба внешних связей в ответ на запрос «Ленты.ру».

«У нас нет комментариев о заявлениях украинского правительства о проведении подобного расследования», — сообщили в дипломатическом ведомстве Европейского союза (ЕС).

Евродипломаты прокомментировали информацию украинского издания «Европейская правда» о планах Зеленского и Тихановской начать уголовное преследование Лукашенко с целью исключить любые договоренности Запада с белорусским лидером. В ЕК также отказались говорить о возможности введения новых ограничений против властей Белоруссии.

Ранее Совет ЕС расширил санкционные критерии в отношении белорусских граждан и юридических лиц под предлогом якобы гибридных угроз со стороны Минска странам — членам Евросоюза. Поводом для решения стало появление в небе Литвы воздушных шаров с якобы контрабандой из Белоруссии.

