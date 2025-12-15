Реклама

14:14, 15 декабря 2025Мир

Евросоюз отреагировал на белорусские шары

Евросовет захотел расширить санкции против Белоруссии из-за якобы атак на Литву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Европейский совет расширил критерии для введения новых санкций против Республики Беларусь в связи с якобы совершенными гибридными атаками на Литву. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте исполнительного органа Европейского союза (ЕС).

Тем самым европейские власти, как утверждается в пресс-релизе, хотят пресечь действия третьих стран, которые «угрожают демократии, верховенству права, стабильности или безопасности в ЕС и его государствах-членах».

«ЕС сможет применять санкции к физическим и юридическим лицам, участвующим в действиях, направленных против функционирования демократических институтов. (...) ЕС также сможет пресекать несанкционированный въезд на территорию государства-члена», — подчеркнули в Евросовете.

Ранее Литва объявила режим чрезвычайной ситуации из-за воздушных шаров с грузом контрабандных товаров из Белоруссии. Согласно постановлению, эти шары представляют «угрозу интересам национальной безопасности» республики.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что власти Литвы нагнетают проблему шаров.

