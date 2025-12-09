Реклама

13:32, 9 декабря 2025Бывший СССР

Лукашенко поговорил о шарах

Лукашенко: Проблему с шарами в Литве начинают нагнетать
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Литва нагнетает проблему из-за воздушных шаров с контрабандой. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, передает БелТА.

«Я разговаривал с летчиками, пилотами. Они говорят, что это никакой проблемы не представляет. Проблему начинают нагнетать, политизировать», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что обвинения Литвы не соответствуют действительности, а возможное желание властей республики начать войну не нужно жителям самих стран Прибалтики.

Ранее в Литве объявили режим чрезвычайной ситуации из-за воздушных шаров с контрабандой. Согласно постановлению, они представляют «угрозу интересам национальной безопасности» республики.

