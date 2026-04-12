ВСУ почти 2000 раз нарушили пасхальное перемирие, США грозят блокадой Ормузского пролива, а «лады» массово отзовут. Главное за 12 апреля

Американские ВМС начнут блокировать корабли, которые пытаются пройти через Ормузский пролив . Об этом объявил президент США после прошедших накануне переговоров представителей Вашингтона и Тегерана.

Сами переговоры, по его словам, прошли хорошо. Однако позиция Ирана по проливу — это «мировое вымогательство», считает президент США. Он обвинил Иран в нарушении обещания открыть водную артерию.

Трамп заявил, что после переговоров США и Ирана нерешенным остался один важный момент . Речь идет про ядерный вопрос. По словам американского лидера, результаты переговоров с Тегераном «не имеют значения» из-за ядерных амбиций Исламской Республики.