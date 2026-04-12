ВСУ почти 2000 раз нарушили пасхальное перемирие, США грозят блокадой Ормузского пролива, а «лады» массово отзовут. Главное за 12 апреля
В Кремле объяснили значение пасхального перемирия для Москвы. Киев нарушил его 1971 раз
Пасха — святой праздник и для россиян, и для украинцев, наполненный особым значением, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пасхальное перемирие было гуманитарным жестом со стороны главы государства Владимира Путина. Киев последовал его примеру, сказал представитель Кремля. При этом киевский режим и сейчас пытается лишить украинских христиан возможности ходить в православные храмы, добавил он.
подразделения ВСУ нарушили пасхальное перемирие, по даннымМинобороны РФ
В российском МИД тоже подчеркивают, что Москва объявила это перемирие «без оглядки на противника». Однако в долгосрочное оно не перерастет, считает первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Потому что необходимо последовательно идти к реализации моментов соглашения, о которых договаривались. Если к этому будет тенденция, то будут какие-то более надежные и более эффективные перемирия.
Песков подтвердил, что спецоперация продолжится после пасхального перемирия. Но устойчивый мир может наступить уже сегодня, если президент Украины Владимир Зеленский примет решение о выводе войск из Донбасса, подчеркнул он.
Сейчас разногласия Москвы и Киева заключаются буквально в нескольких километрах.
Грубо говоря, там 17–18% Донецкой Народной Республики, которые осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы.
США объявили блокаду Ормузского пролива. Иран пообещал «смертельные водовороты»
Американские ВМС начнут блокировать корабли, которые пытаются пройти через Ормузский пролив. Об этом объявил президент США после прошедших накануне переговоров представителей Вашингтона и Тегерана.
Сами переговоры, по его словам, прошли хорошо. Однако позиция Ирана по проливу — это «мировое вымогательство», считает президент США. Он обвинил Иран в нарушении обещания открыть водную артерию.
Трамп заявил, что после переговоров США и Ирана нерешенным остался один важный момент. Речь идет про ядерный вопрос. По словам американского лидера, результаты переговоров с Тегераном «не имеют значения» из-за ядерных амбиций Исламской Республики.
КСИР ответил на угрозы Трампа заблокировать Ормузский пролив. Там заявили, что Вооруженные силы Ирана контролируют все перемещения в проливе.
Любое неверное движение втянет врага в смертельные водовороты пролива.
Президент Ирана созвонился с Путиным после переговоров с США. В Кремле сообщили, что главы государств обсудили прошедшую американо-иранскую встречу. Российский лидер заявил Масуду Пезешкиану, что Москва готова содействовать политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
Американские и иранские переговорщики встретились накануне в Пакистане. Они общались больше 20 часов, но в итоге не пришли к соглашению. Вашингтон заявляет, что сделал Тегерану «окончательное и лучшее предложение», но тот его не принял. Стороны продолжат контакты, но пока на уровне экспертов.
Что еще важно: задержание судна из России, выплаты жителям Дагестана и отзыв отечественных авто
Швеция задержала судно из России. Сухогруз Hui Yuan следовал под панамским флагом в испанский Лас-Пальмас. Береговая охрана заметила, что судно смыло остатки угля в Балтийское море. Нарушителей оштрафуют. Несмотря на то что сухогруз шел из РФ, россиян на его борту не было, сообщили в посольстве.
В Дагестане начали выплачивать компенсации пострадавшим от наводнения. Деньги уже получили около 500 человек. Всего от наводнения в республике, которое стало самым крупным за 100 лет, пострадало более 15,5 тыс. жителей, затопило больше 2 тыс. домов. Выплата компенсаций пока только начинается. Только в Махачкале уже согласовали 1037 заявлений, а деньги пока получили только 190 жителей.
Еще один российский регион начинает затапливать. Паводки начались в Томской области. За сутки уровень воды в реке Томь поднялся на 120 см. Подтоплено 25 жилых домов и сотни приусадебных участков. 81 человека эвакуировали.
Около 50 тыс. автомобилей Lada отзовут из-за одной детали. Речь идет о двух моделях — Vesta и Largus, которые реализовали с октября 2021 по август 2023 года. Они не оборудованы блоком управления системой вызова экстренных оперативных служб. Теперь его установят. Сколько времени это займет — не уточняется.
Что еще интересно: стоматолог потеряла иголку в ребенке, а россияне халявят между майскими
В Петрозаводске стоматолог оставила в организме школьницы иголку. Стоматологический инструмент попал 9-летней россиянке в желудок, а потом в кишечник. Ни эндоскопическая операция, ни клизмы не помогли. Девочке грозила операция, но в итоге через два дня иголка вышла сама. Семья школьницы обратилась в прокуратуру.
Священник разрешил россиянам выбрасывать остатки пасхальной еды. Даже если кулич и яйца были освящены, это не делает их святынями, пояснил священник Владислав Береговой. Освящение блюд пасхальной трапезы — это просто разрешение их есть. Так что утилизировать остатки такой еды каким-то специальным образом не нужно.
Каждый пятый россиянин имитирует работу между майскими. 32% опрошенных признались, что выполняют только горящие задачи. Каждый десятый и вовсе берет на это время отпуск или больничный. И только треть готовы работать в полную силу.
В этом году майские каникулы оказались короткими. Первая порция — с 1 по 3 мая (пятница, суббота, воскресенье), вторая — с 9 по 11 мая (суббота, воскресенье, понедельник). Между ними будет полноценная рабочая неделя.
