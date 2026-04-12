В Дагестане пострадавшие от паводков начали получать выплаты

В Дагестане 500 пострадавших от наводнений получили первые выплаты

В Дагестане около 500 пострадавших от масштабного наводнения получили первые выплаты. Об этом сообщает администрация главы и правительства республики.

В Мамедкале (Дербентский район) за помощью обратились 368 человек, из них 157 уже получили деньги. В Махачкале составлено 1037 заключений, направленных в органы соцзащиты, выплаты произведены 190 пострадавшим. В Хасавюртовском районе средства доведены до 139 человек. Работа по приему заявлений и выдаче компенсаций продолжается.

В конце марта — начале апреля в Дагестане прошли проливные дожди, которые стали причиной масштабного наводнения в регионе. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков (до 50 миллиметров за сутки) более чем за 100 лет — с марта 1919 года. Было подтоплено более двух тысяч домов, дороги и электроподстанции, почти в двух десятках районов ограничено электроснабжение. Число пострадавших достигло 15,5 тысячи человек.