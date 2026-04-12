13:26, 12 апреля 2026

В Швеции задержали следовавшее из России судно

Береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море следовавшее из РФ судно
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: kustbevakningen.se

Береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море судно, следовавшее из России в испанский Лас-Пальмас. Об этом сообщил телеканал SVT.

Речь идет о грузовом судне Hui Yuan под панамским флагом. Отмечается, что оно было задержано утром 12 апреля, поскольку подозревается в совершении экологических преступлений — самолет береговой охраны заметил, что сухогруз под флагом Панамы смыл остатки угля в море. После этого шведская сторона провела допрос командира, который признался в содеянном. Он отметил, что совершил преступление по неосторожности.

Согласно информации источника, в данный момент судно стоит на якоре у шведского города Истад. Предполагается, что разбирательство закончится штрафом.

В марте береговая охрана Швеции перехватила судно Sea Owl I из-за вопросов к его техническому состоянию и соблюдению экологических норм. Танкер следовал под флагом Коморских островов из бразильского Сантуса в российский порт Приморск.

    Последние новости

    Песков назвал точку отсчета очень сложных переговоров с Украиной

    Украина атаковала Белгородскую область 24 снарядами и 115 дронами за сутки

    В Подмосковье священник облил прихожан водой из кубка во время службы

    Британец впервые лишился гражданства из-за связи с Россией

    Крокодил напал на нырявшего с аквалангом пенсионера

    Сальдо раскрыл ложь Украины о собственном бюджете

    В Кремле оценили вероятность создания Европой собственного оборонного альянса

    Раскрыты любимые куличи москвичей

    Песков отметил роль Путина в охране интересов России от пиратства

    Россиянам предложили полететь в космос

    Все новости
