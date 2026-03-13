Реклама

02:51, 13 марта 2026Мир

Швеция перехватила еще одно судно в Балтийском море

Reuters: Швеция перехватила танкер Sea Owl I под коморским флагом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Береговая охрана Швеции перехватила в Балтийском море еще одно судно. Об этом сообщает агентство Reuters.

Танкер Sea Owl I под коморским флагом, был взят под контроль у берегов шведского города Треллеборг. Он подозревается в том, что использует поддельную принадлежность.

Как отметил замначальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг, в силу угрозы морской безопасности и окружающей среде у Швеции были основания для вмешательства. Судно находится под санкциями нескольких стран, включая Европейский союз.

6 марта Береговая охрана Швеции взяла под контроль грузовое судно Caffa длиной 96 метров. Ведомство проводит расследование инцидента на предмет возможного нарушения морского права.

Как заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, сухогруз находится в санкционном списке Украины и, предварительно, минувшим летом сменил флаг с российского на гвинейский.

