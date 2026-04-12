Паводки в российском регионе затопили жилые дома

Паводки в Томской области затопили 25 жилых домов, эвакуирован 81 человек

Паводки в Томской области затопили 25 жилых домов и 222 приусадебных участка. О случившемся в российском регионе сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Уточняется, что эвакуирован 81 человек, минимум 17 домов остались без света. За сутки уровень воды в реке Томь поднялся на 120 сантиметров. Самая сложная ситуация — в деревне Черная Речка. Власти пытаются решить проблему.

В конце марта — начале апреля в Дагестане прошли проливные дожди, которые стали причиной масштабного наводнения в регионе. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков (до 50 миллиметров за сутки) более чем за 100 лет — с марта 1919 года. Было подтоплено более двух тысяч домов, дороги и электроподстанции, почти в двух десятках районов ограничено электроснабжение. Число пострадавших достигло 15,5 тысячи человек.