Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 12 апреля 2026Мир

Трамп заявил о неразрешенном вопросе с Ираном

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Ядерный вопрос остался неразрешенным на переговорах с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Встреча прошла хорошо, большинство вопросов были согласованы, но единственный действительно важный момент, ядерный, остался нерешенным», — заявил Трамп.

По его словам, переговоры продолжались около 20 часов, но их результаты «не имеют значения» из-за ядерных амбиций Ирана.

Ранее Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива. По его словам, другие государства тоже будут участвовать в блокаде пролива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наступает новая эра». В Венгрии зафиксировали рекордную явку на выборах. Ставки на поражение Орбана растут

    Стало известно о состоянии получившего травму после силового приема Кузнецова

    Экс-гендиректора компании задержали из-за прорыва плотины в Дагестане

    Россиянам назвали признаки способного вызвать отравление картофеля

    Москвичам раскрыли правила этикета при предложении сесть в транспорте

    Трамп пригрозил покончить с остатками Ирана

    Россиян предупредили об убивающих почки повседневных привычках

    Российская компания нанесла многомиллионный ущерб опасными отходами

    КСИР прокомментировал заявление Трампа о блокаде Ормузского пролива

    Трамп рассказал о впечатлениях от иранской делегации во время переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok