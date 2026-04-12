Трамп заявил о неразрешенном вопросе с Ираном

Трамп: Ядерный вопрос остался неразрешенным на переговорах с Ираном

Ядерный вопрос остался неразрешенным на переговорах с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Встреча прошла хорошо, большинство вопросов были согласованы, но единственный действительно важный момент, ядерный, остался нерешенным», — заявил Трамп.

По его словам, переговоры продолжались около 20 часов, но их результаты «не имеют значения» из-за ядерных амбиций Ирана.

Ранее Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива. По его словам, другие государства тоже будут участвовать в блокаде пролива.