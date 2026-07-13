Главное за 13 июля. Срыв терактов на военных аэродромах, новая блокада Ирана и голубые бананы в Сочи
Спецслужбы Украины готовили теракты на российских военных аэродромах. Как ФСБ сорвала их планы
ФСБ сорвала серию терактов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях. Их готовили спецслужбы Украины при непосредственном участии «западных кураторов», сообщили в ведомстве. Целью, в частности, были военные аэродромы «Украинка» и «Шагол».
Что известно о подготовке терактов на военных аэродромах
Украинские спецслужбы собирались атаковать российские военные аэродромы с помощью FPV-дронов с боевыми частями, которые управляются с земли мобильными станциями. Они спрятали их в контейнерах и перебросили на территорию Брянской области на беспилотниках самолетного типа и аэростатах.
Уже на территории РФ пособники спецслужб Украины перевозили дроны вглубь страны на автомобилях с двойным дном, которые сверху были нагружены бытовой техникой, а потом собирали их в арендованных гаражах рядом с аэродромами.
ФСБ была в курсе готовящейся операции с самого начала, еще когда спецслужбы Украины только планировали перебросить дроны на территорию РФ.
Каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось. В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов.
Силовики изъяли 24 FPV-дрона с боевыми частями с массой заряда свыше 1 кг, а также две мобильные наземные станции управления дронами и средства связи.
Среди изъятых дронов были три летательных аппарата осколочно-фугасного действия, четыре — с ударными ядрами и еще три — с ударным ядром и зажигательным составом. Они были оснащены готовыми поражающими элементами в виде шариков по краям, в центре — заряд взрывчатого вещества.
Дроны были дополнительно оборудованы системой усиления радиосигнала и оснащены модулями управления, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы, производства Британии, США, Канады и Швеции.
10 июля ФСБ пресекла атаку на другой военный аэродром — «Ростов-Центральный». Его спецслужбы Украины собирались атаковать с помощью 13 FPV-дронов. Они попытались завербовать гражданина России для исполнения теракта, но тот рассказал об их планах силовикам.
В Госдуме сорванный теракт назвали продолжением операции «Паутина»
Попытка атаковать российские военные аэродромы — это часть операции «Паутина», которую СБУ провели в 2025 году, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
1 июня 2025 года украинские дроны атаковали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Они вылетали из фур. Директор ФСБ России Александр Бортников тогда говорил, что эту операцию курировала британская разведка.
Колесник отметил, что нужно тщательно проверять все перевозимые грузы и усилить охрану аэродромов.
Военные аэродромы были не единственной целью Киева
Диверсионно-террористические акты, которые готовил Киев, были беспрецедентными по масштабу и степени угрозы, подчеркнули в ФСБ. Среди других целей — одно из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса и военнослужащие Минобороны РФ.
Путин высказался о ситуации с топливом и анонсировал более мощные ответы на удары ВСУ
Россия устранит временные перебои с топливом, которые возникли из-за участившихся атак ВСУ. Энергетическая система страны остается мощной и надежной, сообщил президент Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!».
Да, они (ВСУ) создают нам в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что ситуация с бензином и электричеством на полуострове остается крайне напряженной.
В отдельные дни на местных заправках может временно не быть топлива.
Россия будет отвечать на удары по своей территории зеркально и в несколько раз мощнее, заявил Путин во время осмотра макета зенитного комплекса «Панцирь-С».
Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом.
Агрессивная и русофобская часть коллективного Запада борется с Россией, пока страна развивает экономику и укрепляет армию, отметил Путин на форуме. Россия не станет соглашаться на навязанные Западом «правила», за которыми скрываются неоколониальные амбиции, добавил президент.
США возобновили блокаду Ирана. Почему конфликт вспыхнул вновь?
США возобновили морскую блокаду Ирана и объявили о контроле над Ормузским проливом. Американские военные будут блокировать только иранские суда и грузы, а с остального транспорта взимать 20%-й сбор за безопасность, заявил Дональд Трамп.
Иран не допустит вмешательства США в судоходство, пообещало военное командование «Хатам аль-Анбия».
Трамп пытается склонить Тегеран к более выгодной для Вашингтона сделке после прежнего меморандума, который в США сочли капитуляцией, считает политолог-американист Константин Блохин.
Новый виток эскалации начался через три недели после подписания мирного меморандума. Стороны возобновили обмен ударами 8 июля: Трамп обвинил силы КСИР в нападениях на коммерческие суда и объявил о прекращении перемирия.
В ответ Тегеран полностью закрыл Ормузский пролив для судоходства до вывода американских сил из региона.
Дональд Трамп обвинил Иран в срыве мирных договоренностей в последний момент. На встрече 12 июля стороны согласовали все условия, но затем Тегеран потребовал внести изменения, на которые Белый дом не согласился, сообщил президент США.
Американские военные сейчас «крепко надирают задницы» иранцам, добавил Трамп, назвав их «скверными людьми».
Цена нефти Brent превысила 80 долларов за баррель после заявлений США. Сентябрьские фьючерсы подорожали более чем на 5%/
Цена американской нефти WTI выросла до 75,2 доллара за баррель.
Brent подорожала до 80,03 доллара за баррель из-за угрозы перебоев с поставками через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.
Что еще важно: фейк о выездных визах, санкции Евросоюза против VK и «Макса» и вызов немецкого посла в МИД
МИД и АТОР опровергли слухи о разработке выездных виз для россиян. Новость о том, что в России якобы готовят закон о введении для россиян выездных виз, 10 июля появилась в телеграм-каналах со ссылкой на источники. Сообщалось, что документ, который якобы готовит МИД, предполагает, что российские туристы смогут выезжать в страны НАТО только группами не менее 10 человек с сопровождающим и по заранее утвержденному маршруту.
Однако и в самом МИД, и в Ассоциации туроператоров России это опровергли. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала такие слухи ахинеей. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин также сказал, что это фейк.
VK и разработчик «Макса» попали под санкции Евросоюза. На компанию VK — владелицу соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» — ограничения распространились, потому что это материнская компания фирмы «Коммуникационная платформа». Она, в свою очередь, разработала отечественный мессенджер. При этом еще в начале года эта компания сменила наименование на ООО «Мах».
В VK заявили, что европейские санкции не повлияют на работу ни соцсетей, ни мессенджера. Они доступны пользователям в привычном режиме.
Посла Германии вызвали в МИД РФ из-за атак Киев на российские гражданские объекты. Там Александру Ламбсдорффу указали на недопустимость поддержки киевского режима, в том числе прямые поставки вооружений и организацию работы совместных предприятий по созданию средств нападения на мирные объекты в России.
Ранее в Берлине заявили, что готовы внести самый большой из всех стран НАТО взнос на военную помощь Украине. Страны альянса договорились в 2026–2027 году выделить Киеву €70 млрд (около 6,1 трлн рублей).
## Что еще интересно: ожог от «секретного напитка», бананы со вкусом мороженого и смерть звезды «Парка Юрского периода»
Житель Приморья попал в реанимацию после одного глотка «секретного напитка» в баре. Мужчине предложили поучаствовать в конкурсе и угадать содержимое рюмки в туристическом селе Андреевка.
После глотка он начал задыхаться.
Врачи диагностировали тяжелые химические ожоги трахеи, гортани, желудка и полости рта. Мужчину уже выписали, но ему предстоит длительное лечение.
Актер Сэм Нилл, сыгравший главную роль в «Парке юрского периода», умер в Австралии в возрасте 78 лет. Его смерть в Сиднее стала внезапной, сообщила семья артиста. За карьеру Нилл снялся более чем в 150 проектах, включая «Острые козырьки» и «Пианино».
В 2022 году у него обнаружили редкую форму рака крови. Весной 2026 года актер заявлял, что полностью победил болезнь благодаря альтернативной терапии.
В теплицах Сочи планируют вырастить голубые бананы со вкусом ванильного мороженого. У плодов этого сорта лазурная кожура и нежная сладкая мякоть, рассказал глава хозяйства.
До конца года сочинские фермеры планируют высадить еще семь редких сортов бананов из Индии, Китая, Турции и Эквадора.