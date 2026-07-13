Главное за 13 июля. Срыв терактов на военных аэродромах, новая блокада Ирана и голубые бананы в Сочи

ФСБ сорвала серию терактов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях. Их готовили спецслужбы Украины при непосредственном участии «западных кураторов», сообщили в ведомстве. Целью, в частности, были военные аэродромы «Украинка» и «Шагол».

Что известно о подготовке терактов на военных аэродромах

Украинские спецслужбы собирались атаковать российские военные аэродромы с помощью FPV-дронов с боевыми частями, которые управляются с земли мобильными станциями. Они спрятали их в контейнерах и перебросили на территорию Брянской области на беспилотниках самолетного типа и аэростатах.

Уже на территории РФ пособники спецслужб Украины перевозили дроны вглубь страны на автомобилях с двойным дном, которые сверху были нагружены бытовой техникой, а потом собирали их в арендованных гаражах рядом с аэродромами.

ФСБ была в курсе готовящейся операции с самого начала, еще когда спецслужбы Украины только планировали перебросить дроны на территорию РФ.