Слухи о разработке выездных виз для россиян опровергли

В МИД РФ и АТОР опровергли слухи о разработке выездных виз для россиян

В пятницу, 10 июля, в Telegram-канале «Можем объяснить» (признан в России иноагентом) появилось сообщение о том, что МИД России якобы разрабатывает закон о введении для россиян выездных виз. По словам так называемых «собеседника в российских дипломатических кругах» и «источника, близкого к администрации президента», частичный или полный запрет на выезд из страны предусмотрен законодательством о военном положении и обосновывается усиления «безопасности» граждан за рубежом. Предлагается, чтобы в страны НАТО отечественные туристы ездили группами не менее 10 человек, с сопровождением и по утвержденному маршруту. По другим же странам якобы готовится список, где будет разрешен индивидуальный туризм.

В этот же день официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова опровергла данные слухи. Она назвала ахинеей сообщения о якобы ведущейся разработке в МИД РФ закона о выездных визах для россиян.

Такие опровержения МИД России делает не впервые. Летом 2022 года внешнеполитическое министерство указывало, что расширять перечень оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из РФ и тем более вводить специальные выездные визы не планируется.

Тогда замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев напоминал, что право свободного выезда из России закреплено в статье 27 Конституции РФ. Оно может быть временно ограничено только статьей 15 ФЗ «О порядке въезда и выезда». Среди оснований: привлечение лица в качестве подозреваемого либо обвиняемого, уклонение от судебного разбирательства, признание банкротом и другие случаи.

Статья 27 Конституции гарантирует свободу передвижения: любой законно находящийся в России человек может свободно перемещаться и выбирать место жительства. Каждый гражданин имеет право свободно выезжать за границу и беспрепятственно возвращаться обратно.

Порядок возможных ограничений выезда граждан РФ регламентирован федеральным законом № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В статьях 15 и 15.1 перечислены основания для временных запретов. Упоминаний о «выездных визах» или исключительно групповом туризме там нет.

Telegram-канал «Можем объяснить» не называет имена своих источников. Таким образом, подтвердить их слова или же обратиться за разъяснениями не представляется возможным. Также невозможно в целом проверить существование эти собеседников. Авторы фейков регулярно ссылаются на анонимные источники, чтобы придать вес своим словам и посеять панику среди населения.

В Ассоциации туроператоров (АТОР) также назвали фейком сообщения о том, что россиянам хотят запретить свободный выезд из страны под предлогом усиления безопасности граждан за рубежом.

«Убежден, что это фейк! Никаких даже слухов вокруг этого дела мне не попадалось. Я о таком [готовящемся законе] не слышал», — заявил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Примечательно, что фейковая информация не получила распространение в российских СМИ. Зато все отечественные издания опровергли слухи.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».