Атака на танкер на Кубани, взлом российской криптобиржи и проверка на раннее старение. Главное за 16 апреля

Беспилотник ударил по нефтяному танкеру в Черном море. Судно под флагом Либерии находилось в территориальных водах России, в 17 километрах от мыса Дооб, и перевозило 33 тонны нефтепродуктов.

При взрыве тяжело ранило в голову капитана судна, гражданина Турции. Его эвакуировали военные и доставили в больницу Новороссийска.

Утечки топлива в море удалось избежать.