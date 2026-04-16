16 апреля 2026, 16:09

Атака на танкер на Кубани, взлом российской криптобиржи и проверка на раннее старение. Главное за 16 апреля

Украинские беспилотники атаковали нефтяной танкер в территориальных водах России: при взрыве на борту судна под флагом Либерии тяжело ранило капитана. В то же время в Туапсе после налета дронов выросло число пострадавших. Минздрав ввел для россиян с 18 лет обследования на риск раннего старения и разрешил лечить ожирение бесплатно по ОМС. Также в нашем ежедневном дайджесте — нападение на полицейских, самая частая причина увольнения россиян и первый оправдательный приговор осужденному за педофилию.

ВСУ атаковали нефтяной танкер в водах России, а в Туапсе выросло число пострадавших после налета дронов

Беспилотник ударил по нефтяному танкеру в Черном море. Судно под флагом Либерии находилось в территориальных водах России, в 17 километрах от мыса Дооб, и перевозило 33 тонны нефтепродуктов.

При взрыве тяжело ранило в голову капитана судна, гражданина Турции. Его эвакуировали военные и доставили в больницу Новороссийска.

Утечки топлива в море удалось избежать.

Число пострадавших в Тупасе после налета дронов увеличилось до семи. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что за медицинской помощью обратились пять человек, включая ребенка.

В результате атаки, как сообщалось ранее, погибли двое детей.

Дроны нанесли ущерб также зданиям. Обломки дронов повредили 30 домов, музыкальную школу и два учебных заведения.

Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с массированными атаками украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Краснодарском крае.

Светлана Петренко
официальный представитель СК России

Жительница Туапсе рассказала журналистам, что взрывы слышали почти всю ночь, а к утру в квартирах появился сильный запах гари.

Практически каждую минуту были взрывы, я не знаю, сбивали беспилотники над городом или над морем, но весь дом трясло, и не один-два раза, а очень много раз, стекла аж дребезжали в окнах. Спали мы в коридоре на полу.

Арина
жительница Туапсе

В Госдуме предложили жестче отвечать на обстрелы портов и танкеров. Депутат Андрей Колесник считает, что нужно увеличить финансирование спецслужб для борьбы с террором. По его мнению, Киев пытается запугать людей и ударить по экономике, поэтому России необходимо наносить ответные удары по украинским пунктам управления.

Через порт Туапсе Россия экспортирует нефтепродукты. В Госдуме полагают, что ВСУ специально выбирают цели, которые приносят доход в бюджет.

Атака затронула и другие прибрежные города и поселки Кубани.

В Новороссийске фрагменты БПЛА упали на гражданское судно, пострадал человек.

В Дагомысе в здании детского сада выбило окна и повредило забор — воспитанников пришлось перевести в соседний корпус.

В поселке Лоо взрывной волной выбило стекла в частном доме. Всего над семью регионами страны за ночь сбили 207 беспилотников.

Здоровье: обследование на ранее старение, бесплатные операции для полных и кишечная инфекция в детсадах

Россиян с 18 лет будут обследовать на риски раннего старения. Процедуру планируют проводить в Центрах медицины здорового долголетия.

Делать это будут так: сначала специалисты определят биологический возраст пациента, который не всегда совпадает с паспортным. Когда станут понятны конкретные факторы риска, человека дополнительно обследуют и дадут рекомендации.

Что такое биологический возраст

Это показатель того, насколько изношен организм конкретного человека.

Зависит от разных факторов, включая хронические болезни, условия жизни, питания и т. д.

Если состояние организма улучшается (например, если человек стал вести активный образ жизни или здорово питаться), то биологический возраст может снижаться.

Первый такой центр уже открылся в Москве на базе Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Б. В. Петровского. Со временем они должны появиться во всех регионах.

Россиянам с ожирением будут делать операции по ОМС. Хирургическая помощь для этой категории пациентов появилась в программе государственных гарантий, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. О каких конкретно операциях идет речь — министр не уточнил.

В подмосковных детсадах зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Первые заболевшие появились еще в конце марта, пишут СМИ. Все жаловались на высокую температуру, диарею и рвоту. Родители считают, что виновато детсадовское питание.

По данным «Рен-ТВ», вспышку зарегистрировали как минимум в пяти учреждениях. Роспотребнадзор сообщил о двух случаях. Один сад, где заболели дети, временно закрыли.

Криминал: расстрел полицейских под Оренбургом, подготовка теракта в Крыму и взлом российской криптобиржи

Россиянин расстрелял полицейских, которые пришли его задерживать. Инцидент произошел в Оренбургской области. Один сотрудник полиции погиб, трое ранены. Сам злоумышленник числился в федеральном розыске. После нападения на полицейских ему удалось скрыться. Сейчас его ищут.

В Крыму двое мужчин готовили теракт по заказу украинской разведки. Один из них сам связался с киевскими спецслужбами еще летом 2024 года и выразил готовность сотрудничать против России. Потом он привлек к этому второго фигуранта.

По указу кураторов они забрали из тайника самодельную бомбу и искали подходящее место, чтобы ее взорвать. У них на примете было четыре объекта. На этом этапе их поймали сотрудники ФСБ.

Российские пользователи криптобиржи Grinex лишились 1 млрд из-за взлома. Представители платформы утверждают, что кибератаку на нее совершили при участии зарубежных спецслужб. Все средства хакеры вывели на один кошелек. Биржа приостановила работу и обратилась в правоохранительные органы.

Что еще важно: короткие рабочие дни между майскими, снятие денег без комиссии и обман со старыми объявлениями

В Госдуме предложили сделать рабочие дни между майскими короче. В период с 4 по 7 мая работодатели могли бы «проявить больше гибкости» и сократить рабочее время для сотрудников на один–два часа, если это не навредит рабочему процессу, заявил депутат от КПРФ Георгий Камнев. Россияне освободившееся время могли бы провести с детьми.

К финансовым потерям для бизнеса это не приведет, а лояльность сотрудников вырастет, уверен парламентарий.

Россиянам хотят разрешить снимать деньги в любом банкомате без комиссии. Но только определенную сумму — до 10 000 рублей, считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Сейчас за снятие денег с карты другого банка банкоматы берут процент. По мнению парламентария, россиянам нужно предоставить бесперебойный доступ к собственным средствам. С этой идеей парламентарий обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Мошенники начали обманывать россиян с помощью их старых объявлений. Злоумышленники ищут старые публикации на площадках бесплатных объявлений. Звонят потенциальной жертве под видом покупателя и убеждают, что объявление все еще активно.

Они присылают ссылку, чтобы пользователь сам в этом убедился. И если тот по ней переходит, он попадает на фишинговый сайт-клон, который крадет персональные данные.

Что еще интересно: оправдание осужденного за педофилию, увольнения из-за нейросетей и смерть пауэрлифтера

Верховный суд России впервые полностью оправдал мужчину, осужденного за педофилию. Житель Башкирии Денис Голов провел в колонии несколько лет. Он попал туда после того, как бывшая жена обвинила его в развратных действиях против дочери.

Основной уликой против Голова стало видео из ванной: девочка случайно зашла туда, когда отец мылся. Сам осужденный считает, что бывшая сфабриковала доказательства с помощью адвоката, чтобы завладеть его квартирой.

Оправданный отец собирается подать встречное заявление на бывшую жену. По его словам, у него есть письма пасынка, который жалуется на побои со стороны матери.

В 2026 году одной из главных причин для увольнения в России стало нежелание сотрудников осваивать нейросети. Бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский заявил, что компании больше не хотят держать людей, которые работают по старым схемам и тратят на задачи слишком много времени. Также сотрудников увольняют за имитацию работы на удаленке и критику компании в соцсетях.

При этом формальные сокращения штата нередко уступают место другой практике: сотрудникам ставят четкие KPI, а их невыполнение становится основанием для расторжения договора

Дмитрий Трепольский
бизнес-эксперт Pronline

Российский чемпион по пауэрлифтингу Александр Пожидаев погиб в Таиланде из-за звонка мошенников. По данным СМИ, аферисты сообщили 22-летнему спортсмену, что его отец якобы умер, и обвинили юношу в том, что он пропустил похороны. Из-за этой новости Пожидаев ночью выехал на мотоцикле в Паттайе и попал в серьезную аварию.

