16:55, 16 апреля 2026Силовые структуры

Вооруженный мужчина расстрелял полицейских в российском регионе

В Оренбургской области мужчина открыл стрельбу по полицейским, один убит
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Оренбургской области мужчина открыл стрельбу по полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Сотрудники полиции выехали на задержание мужчины, находившегося в федеральном розыске. Заметив их, мужчина стал стрелять. В результате один правоохранитель получил ранение, несовместимое с жизнью. Еще трое получили ранения, им оказывается помощь.

Сам стрелок скрылся, его разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пенсионер открыл стрельбу из винтовки около детского сада.

