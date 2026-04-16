Вооруженный мужчина расстрелял полицейских в российском регионе

В Оренбургской области мужчина открыл стрельбу по полицейским, один убит

В Оренбургской области мужчина открыл стрельбу по полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Сотрудники полиции выехали на задержание мужчины, находившегося в федеральном розыске. Заметив их, мужчина стал стрелять. В результате один правоохранитель получил ранение, несовместимое с жизнью. Еще трое получили ранения, им оказывается помощь.

Сам стрелок скрылся, его разыскивают.

