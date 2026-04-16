12:26, 16 апреля 2026Силовые структуры

Пенсионер открыл стрельбу из винтовки по детскому саду в российском регионе

В Санкт-Петербурге пенсионер открыл стрельбу из винтовки около детского сада
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

В Санкт-Петербурге пенсионер открыл стрельбу из пневматической винтовки около детского сада. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Инцидент произошел 15 апреля. В полицию сообщили о неизвестном, который стал стрелять по площадке дошкольного учреждения. Мужчину задержали по горячим следам — им оказался 72-летний житель. Установлено, что стрельбу он открыл из окна своей квартиру. Как заявил сам задержанный, так он решил проверить купленное оружие, а целился он по пластиковым бутылкам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, оружие изъято.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области осудили браконьера за покушение на свидетелей.

