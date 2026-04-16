ФСБ раскрыла двоих готовивших подрыв в российском регионе террористов

В Крыму ФСБ задержала двоих готовивших теракты мужчин

В Крыму ФСБ России задержала двоих готовивших теракт мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, фигуранты — местные жители. Их раскрыли при подготовке теракта по заказу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Они стали членами созданного иностранной разведкой террористического сообщества. По указу кураторов мужчины достали из тайников самодельное взрывное устройство (СВУ) на основе гексогена и электродетонатора. Фигуранты определили четыре объекта для возможного совершения теракта, они проводили рекогносцировку местности, высчитывая доступные для скрытого прохода маршруты и места для размещения взрывных устройств и укрытия от посторонних лиц.

По информации правоохранителей, летом 2024 года один из обвиняемых через интернет вышел на контакт с представителем украинской разведки и выразил готовность работать против интересов России. Спустя некоторое время после этого он привлек второго фигуранта, который выступал против проведения специальной военной операции.

