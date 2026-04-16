В России отреагировали на атаку дронов ВСУ на Туапсе

Депутат Колесник призвал к жестким ударам в ответ на атаку на Туапсе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли пытаться атаковать в Туапсе порт или нефтеперерабатывающий завод, и России пора жестче отвечать на эти удары, а также привлекать к их предотвращению спецслужбы, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Туапсе дронами, в результате ударов по жилым домам погибли два ребенка. Кроме того, обломки БПЛА повредили пять частных домов и одну многоэтажку.

Депутат отметил, что подобными ударами по портам и нефтеперерабатывающим заводам Украина пытается ослабить экономику России по всем направлениям, а также запугать население. По его словам, торговля нефтью остается важной частью бюджета, поэтому нужно принимать более жесткие меры.

«Надо уже наносить довольно жесткие удары и все-таки предотвращением ударов должны заниматься и спецслужбы. По анализу всей этой ситуации, удары могут носиться с нашей территории, с подвижных платформ — фуры, близкопроходящие суда, якобы мирные. То есть надо уже заниматься серьезно всем структурам, не только вооруженным силам. Может быть, даже для спецслужб, которые занимаются контрразведкой и антитеррором, выдавать дополнительные деньги на борьбу», — считает Колесник.

Ранее стало известно о взрывах над Сочи. Всего прогремели 5-7 взрывов в разных частях города. Очевидцы уточнили, что видели вспышки от взрывов со стороны Черного моря, а также слышали стрельбу.