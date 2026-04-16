Российский пауэрлифтер погиб в ДТП после звонка мошенников

13:50, 16 апреля 2026

Российский пауэрлифтер Пожидаев погиб в ДТП в Таиланде после звонка мошенников
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на спорте»

Чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу Александр Пожидаев погиб в Таиланде в результате аварии на мотоцикле. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, 22-летнему спортсмену позвонили мошенники и сообщили о смерти отца. Они упрекнули Пожидаева за отсутствие на похоронах, что вызвало сильный эмоциональный шок.

Ночью в Паттайе Пожидаев выехал на мотоцикле и попал в ДТП. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму, множественные переломы и повреждения внутренних органов. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ, но вскоре зафиксировали остановку сердца.

Ранее сообщалось, что мошенники украли у матери бывшего футболиста «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова 6 миллионов рублей. Спортсмен рассказал, что его мама попала под гипноз.

