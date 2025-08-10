Экс-игрок сборной России рассказал подробности кражи у его матери 6 миллионов рублей

Дмитрий Тарасов об обманутой мошенниками матери: Она попала под гипноз

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказал подробности того, как мошенники обманули его мать.

Экс-игрок рассказал, что его мать была на связи с мошенниками с 5 по 8 августа. «Моя мама попала под гипноз. Сейчас с ней работают психотерапевты, с ней все хорошо», — заявил Тарасов.

Бывший футболист добавил, что погасит все долги матери и постарается вернуть ее проданную машину. Он также напомнил всем, что государственные организации и представители силовых структур никогда не будут звонить по телефону.

Ранее сообщалось о том, что мошенники украли у матери Тарасова 6 миллионов рублей. Женина обратилась в полицию.