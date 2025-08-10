Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
Сегодня
15:30 (Мск)
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Кристал Пэлас
Сегодня
17:00 (Мск)
Ливерпуль
Суперкубок Англии — 2025|Финал
Сочи
Сегодня
18:00 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Ростов
Сегодня
20:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
14:56, 10 августа 2025Спорт

Экс-игрок сборной России рассказал подробности кражи у его матери 6 миллионов рублей

Дмитрий Тарасов об обманутой мошенниками матери: Она попала под гипноз
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: rfpl_org / Globallookpress.com

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказал подробности того, как мошенники обманули его мать.

Экс-игрок рассказал, что его мать была на связи с мошенниками с 5 по 8 августа. «Моя мама попала под гипноз. Сейчас с ней работают психотерапевты, с ней все хорошо», — заявил Тарасов.

Бывший футболист добавил, что погасит все долги матери и постарается вернуть ее проданную машину. Он также напомнил всем, что государственные организации и представители силовых структур никогда не будут звонить по телефону.

Ранее сообщалось о том, что мошенники украли у матери Тарасова 6 миллионов рублей. Женина обратилась в полицию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер режиссер Юрий Бутусов. Обладатель нескольких «Золотых масок» утонул в Болгарии

    Экс-игрок сборной России рассказал подробности кражи у его матери 6 миллионов рублей

    В Белгородской области из-за обстрела ВСУ погибла женщина

    Британия захотела ввести санкции против Израиля

    В ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ

    В России представили новейшие автоматы

    Король Карл III изобрел «тетеревяку» и призвал подданных ее съесть

    Во Франции захотели сэкономить на праздниках

    Раскрыто содержание разговора Токаева и Зеленского

    Одна страна захотела стать сверхдержавой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости