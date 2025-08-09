Силовые структуры
20:38, 9 августа 2025Силовые структуры

Мать футболиста Тарасова стала жертвой мошенников

Мошенники украли у матери футболиста Дмитрия Тарасова 6 миллионов рублей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Мать известного российского футболиста Дмитрия Тарасова стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Shot.

По данным издания, злоумышленники связались с матерью Тарасова 5 августа. Женщине сообщили, что ее аккаунт на «Госуслугах» был взломан, и прислали телефонный номер, якобы принадлежащий техподдержке портала. Она позвонила по этому номеру, и взявший трубку человек представился сотрудником ФСБ. Он обманом заставил ее перевести крупную сумму денег.

Отмечается, что мошенники украли у матери футболиста шесть миллионов рублей. Семья женщины уже написала заявление в полицию.

Ранее стало известно, что жертвой мошенников стал актер из сериала «Глухарь» Николай Трифилов. Уточнялось, что злоумышленники выманили у артиста 5,7 миллиона рублей.

