Главное за 20 июля. Учителям дали особый статус, у россиян засбоил App Store, а Трамп испортил фото Испании на ЧМ-2026
Путин закрепил особый статус учителей в России. Какие новые льготы и меры поддержки получат педагоги
Президент России Владимир Путин подписал указ, который закрепляет особый статус и общественную значимость профессии учителя. Документ вступил в силу сегодня. Ранее, 29 июня, президент поддержал эту инициативу на съезде «Единой России».
Новый статус не должен стать формальностью: он должен расширить возможности для профессионального роста педагогов, подчеркнул тогда глава государства.
Какие меры поддержки получат педагоги
Указ вводит новые социальные гарантии и льготы для учителей:
- педагогам со стажем от 25 лет начнут присваивать звание «Ветеран труда»;
- региональным властям рекомендовали принимать детей учителей в детские сады в первую очередь;
- учителя смогут бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи не реже одного раза в месяц;
- педагоги получат бесплатный доступ к государственным электронным образовательным ресурсам;
- начинающим специалистам обеспечат наставничество в течение первого года работы;
- учителя смогут бесплатно получать юридическую помощь по вопросам трудовых прав и профессиональной деятельности.
Правительству поручили в течение полугода разработать единый образец удостоверения учителя и порядок его выдачи. Кабмин также должен усовершенствовать требования к учебной нагрузке и режиму рабочего времени педагогов.
Учителя смогут также постоянно получать методическую помощь. Государство должно защитить их здоровье и жизнь от угроз, связанных с работой.
Почему это важно: учителей не приравняли к госслужащим, как того просили в Госдуме, но при этом они впервые получили некоторые права и гарантии, которые есть у этой категории работников.
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Пять человек погибли в Шебекине из-за беспилотника. Что известно о трагедии
20 июля в Белгородской области украинский беспилотник попал в рейсовый автобус № 109, который ехал по маршруту Белгород — Шебекино. Из-за удара погибли пять человек: четыре женщины и ребенок, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Еще 25 пассажиров госпитализировали: состояние троих тяжелое, остальных — средней тяжести, рассказал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. В дальнейшем при необходимости раненых отправят на лечение в Москву.
Каждому пациенту оказываем медицинскую помощь в полном объеме. Все необходимое для оказания помощи есть, ситуацию контролируем. На связи с федеральными центрами, если потребуется перевод, он будет оперативно организован.
Соболезнования родным погибших выразил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Беспилотник ВСУ был оснащен поражающими элементами — мелкими шариками, пишет Mash. Модель аппарата, атаковавшего мирный транспорт, пока неизвестна.
В России засбоил App Store и «упал» Max
20 июля пользователи Apple пожаловались на проблемы с App Store. Приложения стали долго загружаться, обновления не устанавливаются, а без VPN и вовсе ничего не работает. На фоне этих жалоб в Роскомнадзоре сообщили, что ведомство тут ни при чем: РКН не ограничивал доступ к магазину приложений.
Почти сразу после сбоя в App Store пользователи пожаловались и на сбои в работе приложения Max. У некоторых перестали загружаться фото и видео, кто-то не смог зайти в приложение или отправить сообщение. Но в пресс-службе мессенджера тут же сообщили: «Мах работает в обычном режиме».
Ранее в июне из App Store без предупреждения удалили приложения VK. Причем исчезли не только главное приложение, но и музыка, видео, почта Mail.ru, «Одноклассники» и другие сервисы. В VK тогда заявили, что Apple сделала это без предупреждения и тем самым ограничила доступ к ресурсам для миллионов россиян.
Поддельные сайты операторов связи и фальшивые лагеря: новые схемы мошенников
Мошенники научились копировать официальные страницы зарубежных сотовых операторов так, что отличить подделку почти невозможно. Если на таком сайте ввести логин, пароль или данные банковской карты, можно лишиться всех денег, а впридачу стать жертвой атак бесконечного спама и звонков от аферистов. Об этом рассказали эксперты «Лаборатории Касперского».
Например, они уже нашли множество фальшивых страниц операторов связи Vodafone, Ooredoo (Северная Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия) и сингапурской The Singtel Group.
Мошенники создают поддельные сайты и сообщества известных детских лагерей и турфирм. Они добавляют красивые фото и поддельные отзывы и предлагают купить путевки в 2−3 раза дешевле их обычной стоимости.
Чтобы заставить жертву как можно скорее принять решение о покупке искусственно создается ажиотаж: на сайте крупно пишут, что «мест почти не осталось» или «акция действует только сегодня». При этом оплату просят перевести на карту физического лица. После получения денег сайт или сообщество исчезает.
Есть еще одна схема, старая, но с летним обновлением — через соцсети. Мошенники пишут от имени знакомых, якобы просят проголосовать за ребенка в конкурсе на путевку. Для этого они предлагают перейти по ссылке, авторизоваться и ввести код. Так они крадут аккаунт в соцсети или на «Госуслугах».
Россия наращивает закупки грузинского вина на фоне спада импорта из ЕС
Россия третий месяц подряд сокращает закупки вин из Евросоюза. В феврале импорт из ЕС составил 44,7 млн евро, а уже в мае — 36,4 млн евро. Такие данные приводит Евростат.
Больше всего просели поставки из Испании и Латвии. Итальянское вино тоже потеряло 7% за месяц — за это время его поставили в Россию лишь на 12,9 млн евро.
При этом импорт грузинского вина в июне вырос на 27% — до 13,9 млн долларов. Это максимум с декабря 2025 года. Россия остается крупнейшим покупателем грузинского вина, следом идут Польша и Украина.
Что еще важно: блокировка счетов релокантов, перенос ремонтов на НПЗ и защита портов от диверсантов
Госдума рассмотрит законопроект о блокировке счетов и имущества уехавших из России нарушителей закона. Второе чтение законопроекта пройдет 22 июля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ограничения затронут релокантов, которые скрываются от суда за рубежом или совершили административные правонарушения против безопасности России.
Им также смогут приостановить регистрацию прав на недвижимость, запретить регистрировать ИП и закрыть доступ к «Госуслугам».
Нефтеперерабатывающие заводы Сибири, недоступные для атаки дронов, перенесли плановые ремонты на осень, чтобы увеличить поставки топлива. В мае предприятия работали на предельной мощности и перерабатывали рекордные объемы сырья, говорится в докладе Центробанка.
Перенос ремонтов также связан с безопасностью: сибирские НПЗ недосягаемы для украинских беспилотников. Ранее вице-премьер Александр Новак объяснял временную нехватку горючего на рынке с ремонтами НПЗ из-за «прилетов».
Российские порты начали оснащать гидроакустическими комплексами «Корвет» для защиты от диверсантов. Система может круглосуточно следить за побережьем и обнаруживать вражеские безэкипажные катера на расстоянии до 15 километров, сообщает издание.
Новые радиолокационные станции помогут заранее предупреждать ПВО об угрозе, отметил военный эксперт Василий Дандыкин.
Защита портов особенно важна, поскольку через них проходит большая часть российской торговли, подчеркнул аналитик Дмитрий Болтенков.
Германия запретила российским спортсменам участвовать в Европейских юношеских играх глухих. Местная спортивная ассоциация согласовала решение с правительством ФРГ, заявило посольство России.
Объяснили это тем, что народ Германии якобы «не согласится» с участием россиян в турнире.
Запрет ввели вопреки недавним рекомендациям Международного олимпийского комитета снять ограничения с российских спортсменов.
Что еще интересно: новый праздник в России, вырезанный с фото Трамп и Мерседес в роддоме
Владимир Путин установил в России новый праздник — День хоккея. Отмечать его будут 22 декабря. Праздник ввели для популяризации хоккея в стране.
Дональда Трампа вырезали с общего фото со сборной Испании после победы на чемпионате мира. Во время коллективного снимка президент США решил присоединиться к команде и встал сбоку. Но глава ФИФА Джанни Инфантино быстро отвел его в сторону.
В итоговый фотоотчет попали два снимка: один без Трампа, другой — с его костюмом, который не получилось полностью убрать при кадрировании. ФИФА ситуацию не комментирует.
Китайский курьер Ван Цзибин получил престижную премию Лу Синя за сборник стихов «Низкий полет». Он работает в доставке с 2019 года, проехал 150 тысяч километров и написал 6 тысяч стихотворений — о работе, о жизни, о людях, которых встречал. «Вчера я доставлял еду, и пока я живу в Куньшане, я буду продолжать делать это», — сказал Ван после получения награды. «Низкий полет» — его третий сборник. Вдохновляясь на его создание, мужчина поговорил с более чем 140 курьерами.
Стали известны самые необычные имена, которыми родители называли новорожденных. Среди них — Залотой, Никодим, Спиридон и даже Гектор. Самыми популярными же стали Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Девочкам тоже дают необычные имена, например, Мерседес, Александрита, Наоми. А те, кто хочет вернуться к народным истокам, назвали дочерей Матреной, Февроньей, Агафьей и Берегиней.