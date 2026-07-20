Главное за 20 июля. Учителям дали особый статус, у россиян засбоил App Store, а Трамп испортил фото Испании на ЧМ-2026

20 июля пользователи Apple пожаловались на проблемы с App Store. Приложения стали долго загружаться, обновления не устанавливаются, а без VPN и вовсе ничего не работает. На фоне этих жалоб в Роскомнадзоре сообщили, что ведомство тут ни при чем: РКН не ограничивал доступ к магазину приложений.

Почти сразу после сбоя в App Store пользователи пожаловались и на сбои в работе приложения Max. У некоторых перестали загружаться фото и видео, кто-то не смог зайти в приложение или отправить сообщение. Но в пресс-службе мессенджера тут же сообщили: «Мах работает в обычном режиме».

Ранее в июне из App Store без предупреждения удалили приложения VK. Причем исчезли не только главное приложение, но и музыка, видео, почта Mail.ru, «Одноклассники» и другие сервисы. В VK тогда заявили, что Apple сделала это без предупреждения и тем самым ограничила доступ к ресурсам для миллионов россиян.