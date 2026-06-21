Главное за 21 июня. Крест на соглашениях Анкориджа, Крым без света и срок до 8 лет за подделку медсправки
В Кремле признали, что Россия больше не ждет выполнения соглашений Анкориджа
Россия больше не ждет выполнения договоренностей, которых Владимир Путин и Дональд Трамп достигли на Аляске. Об этом помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Встреча Путина и Трампа на Аляске прошла 15 августа 2025 года. На ней стороны обсудили возможное завершение украинского конфликта. Все детали договоренностей неизвестны, но упоминалось, что одним из пунктов соглашения был вывод украинской армии с территории Донбасса.
В начале июня 2026 года госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры по Украине якобы не принесли плодов, а Вашингтон «выбрал сторону» Киева.
Глава МИД России Сергей Лавров после этого заявил, что «война Байдена» стала «войной Трампа».
Одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности.
Поэтому сейчас в приоритете у Москвы — победа в ходе СВО и «реализация собственных целей».
Ушаков добавил, что Запад зря рассчитывает нанести России поражение, и посоветовал иностранным политикам анализировать ситуацию на фронте, где ВС РФ постоянно продвигаются вперед.
Выполнить договоренности Анкориджа Штатам помешало давление Евросоюза, уверен депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, дальнейшие переговоры будут зависеть от успехов России на фронте, но Москва и Вашингтон и так, скорее всего, продолжат вести диалог по отдельным вопросам.
В Швейцарии прошли переговоры Ирана и США. О чем они договорились
Делегации Соединенных Штатов и Ирана встретились в Швейцарии, чтобы обсудить урегулирование конфликта. Посредниками выступили дипломаты Пакистана и Катара. Среди поднимавшихся на переговорах тем были:
- ядерная программа Ирана;
- разморозка иранских финансовых активов;
- ситуация в Ливане.
После окончания встречи ее итоги коротко подвел вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавлял американскую делегацию.
«За последние несколько часов мы уже добились значительного прогресса. Я ожидаю, что в ближайшие часы мы добьемся еще большего прогресса», — сказал политик.
Он добавил, что Вашингтон будет работать над прекращением конфликта в Ливане, по которому ведут обстрел израильские войска. При этом Вэнс подчеркнул: все разногласия с Тегераном пока разрешить не удалось.
В МИД Пакистана рассказали о конкретных договоренностях. По данным ведомства, на встрече Иран согласился в течение 60 дней не взимать пошлины с кораблей в Ормузском проливе.
На фоне переговоров президент США Дональд Трамп внезапно жестко высказался по поводу Ирана.
Иран должен незамедлительно сделать так, чтобы подконтрольные ему высокооплачиваемые силы в Ливане прекратили создавать проблемы. Если он этого не сделает, мы ударим по Ирану очень сильно, точно так же, как мы это сделали на прошлой неделе, только сильнее.
Американский президент также отметил, что Штаты могут не только сами взимать плату за проход судов по Ормузу, как он говорил накануне, но и забирать себе 20% нефти с каждого танкера.
В Иране слова американского лидера пока не комментировали.
Также стало известно, что иранская делегация отказалась от рукопожатий и фотографирования с представителями США.
Ночной налет на Керченский полуостров объявили терактом. Ответит ли на него Россия
В результате атаки четыре человека погибли, 28 получили ранения, сообщили власти Крыма.
Кроме того, ночью дрон повредил паром «Панагия» на Керченской переправе, сообщил оперштаб Краснодарского края. Погиб один человек, еще один — пострадал. А в Темрюкском районе после атаки БПЛА загорелся объект на территории нефтяного терминала в поселке Чушка.
В Минздраве рассказали, что среди пострадавших при ударе есть два ребенка. Сейчас они находятся в больнице, а их состояние оценивают как тяжелое.
В Госдуме заявили, что Россия ответит на атаку ВСУ. По словам депутата Светланы Журовой, Киев хочет сорвать туристический сезон в Крыму и пытается спровоцировать Москву на ответную атаку по мирным жителям. ВС РФ никогда на это не пойдет, подчеркнула парламентарий, но ответных ударов по военным объектам Киеву все же ждать стоит.
Поезда в Крым начали задерживать из-за временного закрытия моста. Опаздывают как минимум пять составов из Керчи и Москвы.
Крым частично остался без света. На полуострове ввели графики отключений
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В республике ввели графики отключений электричества. Информацию о расписании будут публиковать на сайте «Крымэнерго» и на порталах местных администраций.
В Севастополе уже начали восстанавливать подачу электричества. По словам губернатора города Михаила Развожаева, аварийные бригады ликвидировали перегрузку электросетей за пределами города. В большинстве районов Севастополя уже есть свет, добавил он.
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