О чем Россия и США договорились в Анкоридже

Встреча Путина и Трампа на Аляске прошла 15 августа 2025 года. На ней стороны обсудили возможное завершение украинского конфликта. Все детали договоренностей неизвестны, но упоминалось, что одним из пунктов соглашения был вывод украинской армии с территории Донбасса.

В начале июня 2026 года госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры по Украине якобы не принесли плодов, а Вашингтон «выбрал сторону» Киева.

Глава МИД России Сергей Лавров после этого заявил, что «война Байдена» стала «войной Трампа».