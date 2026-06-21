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15:32, 21 июня 2026Россия

В Крыму введут графики ограничения потребления электроэнергии

В Крыму введут графики ограничения потребления электроэнергии после аварий
Алина Черненко

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Графики ограничения режима потребления электроэнергии введут в Республике Крым из-за аварий на объектах электросетевого хозяйства. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымэнергоинформ».

Уточняется, что информацию о графиках разместят на официальных страницах администраций и муниципалитетов, а также на официальном сайте предприятия.

В воскресенье, 21 июня, часть полуострова оказалась обесточена из-за повреждения электросетей. Произошло частичное отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов.

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