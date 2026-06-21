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15:58, 21 июня 2026Экономика

Появились подробности о последствиях повреждения электросетей в Крыму

Развожаев сообщил о ликвидации перегрузки электрических сетей за пределами Севастополя
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Перегрузку электрических сетей за пределами Севастополя на данный момент ликвидировали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале на платформе «Макс».

«Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован. Специалисты включают объекты генерации и дают мощность потребителям Севастополя», — написал он.

Градоначальник также отметил, что в большинстве районов Севастополя уже есть электричество.

В воскресенье, 21 июня, часть полуострова оказалась обесточена из-за повреждения электросетей. Произошло частичное отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов.

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