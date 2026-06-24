Главное за 24 июня. Новый подход Москвы к переговорам, жилищные вклады и ЕГЭ по арабскому
Лавров оценил шансы закончить конфликт на Украине дипломатией. Главное из заявлений главы МИД
Завершить конфликт на Украине дипломатическим путем еще возможно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом российская сторона на переговорах больше не будет доверять никому на слово, подчеркнул дипломат.
К переговорам мы готовы, конечно, но жульничать уже с собой не позволим. Хотя иногда мы бываем наивными людьми, нас, может быть, по простодушию в очередной раз получится как-то ввести в заблуждение. Но мы сейчас на особом чеку.
По словам Лаврова, Москва не собирается размениваться на временные решения и принимать «продиктованные кем-то ультиматумы». Она не станет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров. Актуальную ситуацию он описал в футбольных терминах.
Мяч сегодня не на нашей стороне поля, хотя нам его все чаще пытаются перебросить из офсайда, если говорить языком популярного ныне футбольного чемпионата мира. Это не пойдет.
Москва ждет переговорщиков от США
Россия сохраняет приверженность пониманиям по выходу из украинского кризиса, которые президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли в прошлом году на Аляске. Однако Москва до сих пор не получила ответа на предложение по Украине, которое Путин там поддержал, сказал Лавров.
Российский и американский лидеры встретились в Анкоридже 15 августа 2025 года. Встреча прошла в формате «три на три»: от Штатов в ней участвовали также госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, от России были Сергей Лавров и советник президента Юрий Ушаков. По итогам переговоров стороны не заключили сделку по Украине. Однако, по словам Трампа, Москва и Вашингтон согласились «по многим пунктам». Путин, в свою очередь, сказал, что нужно устранить первопричины кризиса, чтобы договоренности носили «устойчивый и долгосрочный характер». Москва ранее неоднократно подчеркивала, что придерживается «духа Анкориджа». Путин на совещании с правительством 23 июля 2026 года сказал, что готова к переговорам с Украиной на основе стамбульских соглашений и достигнутых в Анкоридже договоренностей. Однако Ушаков, говоря о саммите на Аляске, отмечал, что другая сторона «оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности». Лавров подчеркивал, что реализация этих договоренностей была бы только первым первым этапом прекращения конфликта на Украине и позволила бы начать согласование других деталей.
Нам казалось, мы там договорились... В итоге до сих пор у нас нет ответа на американское предложение, которое мы поддержали.
Теперь Россия хочет узнать от США, изменилась ли их позиция по Украине после саммита «Большой семерки» в Эвиане. Стороны по просьбе Вашингтона обсуждают визит американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера.
Лавров усомнился, что Трамп действительно разрешил президенту Украины Владимиру Зеленскому наносить удары вглубь России, как об этом пишут украинские СМИ. Скорее, речь идет о том, чтобы «выдавать желаемое за действительность».
Вместе с тем США параллельно наращивают экономическое давление на Россию, отметил глава МИД.
О «гонцах» из Европы и роли ЕС в переговорах
Франция и Британия отправляли своих «гонцов» на переговоры в Москву, рассказал Лавров. Однако позиция Евросоюза по Украине несерьезная и неадекватная, подчеркнул он. Об этом, в частности, говорят заявления главы Евросовета Антониу Кошту, который сказал, что ЕС полностью на стороне Украины, однако тоже должен участвовать в переговорах.
Ответьте мне, что обсуждать с такой позицией они собираются? Они собираются акт о капитуляции принимать у России?
Министр заключил, что Запад должен отказаться от любых планов экспансии в зоне жизненных интересов Москвы.
ЕГЭ по арабскому, разрыв в проходных баллах между бюджетниками и платниками и 400 баллов у московской школьницы
В России через 2 года изменится ЕГЭ по обществознанию, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Он объяснил: с 1 сентября 2026-го ученики 9-х и 10-х классов начнут изучать предмет по единым учебникам, а для 11-х классов новые учебники планируют ввести в 2027 году. Поэтому экзамен изменят только к лету 2028-го.
ЕГЭ по арабскому языку могут ввести в 2033 году. Перед этим нужно разработать учебник, методическое пособие и провести пробные экзамены, объяснили в Рособрнадзоре. Предполагается, что материалы разработают к 2030-му, а первый «пробник» проведут не раньше 2032 года. При этом программу изучения арабского в школах уже утвердили. Она начнет действовать уже с 1 сентября текущего года.
В Рособрнадзоре рассказали о колоссальном разрыве в проходных баллах между бюджетными и платными местами.
средний разрыв между «бюджетниками» и «платниками»
В ведомстве уточнили, что величина разрыва не зависит того государственный вуз или частный. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, средний балл для прохода на бюджетное место — от 70 баллов и выше, а на платное — около 46.
Московская школьница Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на 400 баллов. Она готовилась к экзаменам всего год. Девочка сдавала профильную математику, русский язык, физику, химию и информатику. Результаты экзамена по последнему предмету еще не пришли.
«До сих пор самой не верится. Педагоги дали мне очень многое, и, думаю, именно благодаря им я смогла добиться таких результатов», — заявила школьница.
Она закончила школу № 1409 в Москве. Малкова также была призером олимпиады по физике и победила в конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал».
Что еще важно: жилищные вклады, обновление «Белых списков» и испытание «Золотого купола» в США
Госдума приняла в финальном чтении закон о жилищных вкладах. Документ предполагает, что с 2027 года россияне смогут заключить договор с банком и открыть целевой счет для накопления денег. Условия соглашения:
- договор можно заключить на срок не менее 3 лет;
- тратить деньги можно только на покупку жилья, постройку дома, участие в долевом строительстве или погашение ипотеки;
- через 1 год можно уже начать тратить накопления;
- вносить деньги могут как сам вкладчик, так и третьи лица;
- при страховых случаях государство гарантирует возврат 100% суммы с процентами, но не более 10 млн рублей на одного вкладчика в одном банке;
- вкладчик может отказаться от кредита в банке, в котором открыл вклад, и перевести деньги в другую кредитную организацию для погашения ипотеки или первоначального взноса.
Авторы проекта считают, что нововведения сделают покупку жилья доступнее.
Сайты и приложение для электронного голосования включат в «белые списки». Сейчас этим вопросом занимается Центризбирком.
Проголосовать на осенних выборах в Госдуму дистанционно смогут до 48,4 млн россиян, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.
... перечень сайтов и сервисов, которые работают даже при отключенном мобильном интернете. В него внесены некоторые банковские приложения, «Госуслуги» и т. д.
В США заявили, что успешно испытали противоракетную систему «Золотой купол». Об этом рассказал глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, тестирование завершилось «абсолютным успехом»: системы перехватили множество приближающихся целей.
Создание новой системы противоракетной обороны президент США Дональд Трамп анонсировал в 2025 году. «Золотой купол» будет включать в себя наземные, морские и космические системы. Стоимость проекта около $175 млрд. Ввести его в эксплуатацию Штаты планируют к концу второго срока Трампа, то есть — к январю 2029 года.
Россияне за полгода 127 раз завезли на родину лихорадку денге. При этом риска распространения вируса в стране нет, заверили в Роспотребнадзоре. Всего в мире с начала 2026-го зарегистрировали 1,4 млн случаев заболевания лихорадкой. Чаще всего болезнь находили у жителей стран Южной Америки и Юго-Восточной Азии.
Она же — «костоломная» лихорадка. Человек может заразиться, если его укусит самка комара рода Aedes (аэдес, или кусака), инфицированная вирусом. Инкубационный период — до 2 недель.
Болезнь в среднем длится 2–7 дней и заканчивается выздоровлением. Основные симптомы:
- высокая температура тела (до 39–41 градуса);
- сильная головная боль;
- мышечные и суставные боли;
- боль в глазных яблоках;
- налет на языке;
- светобоязнь;
- увеличение лимфатических узлов;
- пятнистая зудящая сыпь на груди и плечах, режи на туловище и конечностях.
Что еще интересно: сожительство как угроза России, микролуние над Москвой и зуб, который вырос в носу
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