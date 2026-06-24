Главное за 24 июня. Новый подход Москвы к переговорам, жилищные вклады и ЕГЭ по арабскому

Теперь Россия хочет узнать от США, изменилась ли их позиция по Украине после саммита «Большой семерки» в Эвиане. Стороны по просьбе Вашингтона обсуждают визит американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера.

Лавров усомнился, что Трамп действительно разрешил президенту Украины Владимиру Зеленскому наносить удары вглубь России, как об этом пишут украинские СМИ. Скорее, речь идет о том, чтобы «выдавать желаемое за действительность».

Вместе с тем США параллельно наращивают экономическое давление на Россию, отметил глава МИД.

О «гонцах» из Европы и роли ЕС в переговорах

Франция и Британия отправляли своих «гонцов» на переговоры в Москву, рассказал Лавров. Однако позиция Евросоюза по Украине несерьезная и неадекватная, подчеркнул он. Об этом, в частности, говорят заявления главы Евросовета Антониу Кошту, который сказал, что ЕС полностью на стороне Украины, однако тоже должен участвовать в переговорах.