Раскрыт разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетными и платными местами в российских вузах

Музаев: Разрыв в проходных баллах между бюджетными и платными местами достиг 42

В России зафиксировали значительный разрыв в проходных баллах Единого государственного экзамена (ЕГЭ) между бюджетными и платными местами. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает «Интерфакс».

«Разрыв есть колоссальный по ряду вузов, почти во многих вузах, между "бюджетниками" и "платниками", неважно, частный вуз это или государственный», — обозначил он.

Раскрывая показатели, Музаев уточнил, что средние цифры приема на бюджетные места в российские вузы составляют от 70 баллов и выше. При этом на платное отделение средний балл — 46 баллов. В среднем разрыв в проходных баллах для «бюджетников» и «платников» варьируется от 36 до 42.

Ранее стало известно, что средний балл ЕГЭ по русскому языку вырос до 63,06. Кроме того, были оглашены результаты выпускников, сдававших историю. Выяснилось, что средний балл по этому предмету составил 57,85.