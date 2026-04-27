Смертельные снегопады, встреча Путина с главой МИД Ирана и первый приговор за сатанизм: главное за 27 апреля
Рекордные сугробы, обесточенные поселки и человеческие жертвы: последствия аномального снегопада, накрывшего Россию
Что происходит в Московском регионе
Москву и Подмосковье 27 апреля накрыл аномальный снегопад, которого не видели 55 лет. За сутки в столице выпала половина месячной нормы осадков, а к вечеру, по прогнозам синоптиков, город засыплет 65% от всей апрельской нормы. Высота снежного покрова к утру достигла рекордных 12 см — предыдущий рекорд для этого дня (10 сантиметров) держался с 1970 года.
Из-за сильного ветра с порывами до 23 м/с и налипания мокрого снега на провода и деревья в регионе объявили «оранжевый» уровень опасности. По словам экспертов, пик снегопада в Москве прошел, однако сами осадки прекратятся еще нескоро.
Пик снегопада пройден ночью и в утренние часы, в дальнейшем он будет продолжаться, потому что циклон очень обширный, очень глубокий. Циклон не очень далеко от Москвы и Подмосковья — его центр над Ивановской областью.
Последствия непогоды
Утром частично останавливалось движение на Арбатско-Покровской линии метро — на отрезке между станциями «Партизанская» и «Щелковская» на пути упало дерево.
Многие горожане не смогли откопать из сугробов свои машины, а некоторые просто не стали этого делать, так как уже поменяли резину на летнюю. В метро и на остановках транспорта собрались огромные очереди, а цены на такси резко подскочили.
В аэропорту Внуково из-за сильного снега и плохой видимости отложили вылет нескольких рейсов. Более 50 самолетов не смогли вылететь ночью, пассажиров высадили в терминале ожидать улучшения погоды.
Аренду электросамокатов, велосипедов и автомобилей каршеринга с летней резиной приостановили. А 27 столичных парков закрыли, в том числе «Сокольники», «Эрмитаж», «Северное Тушино», сад Баумана, «Аптекарский огород», Воробьевы горы, «Музеон», «Коломенское» и другие.
В Балашихе дерево упало на девушку — ей потребовалась помощь медиков. Еще один мужчина пострадал от упавших веток. В Подмосковье из-за обрывов линий электропередачи без света остались жители около полусотни поселков, в Раменском и Воскресенском районах приостановили работу котельные — без отопления остались школы и детские сады.
Коммунальные службы работают в усиленном режиме, специалисты запустили 40 передвижных электростанций.
Что происходит в Сибири
Непогода затронула также Сибирский, Приволжский, Центральный и Северо-Западный федеральные округи.
человека пострадали от штормового ветра (порывы до 27 м/с), мокрого снега, гроз и града. Среди них — пять детей.
По данным МЧС, один ребенок погиб, а 31 человек находятся в больницах.
Более 740 деревьев рухнули на дороги, автомобили и линии электропередачи. Повреждено 80 машин. Без энергоснабжения остались более 76 000 человек.
Что происходит в Самарской области
27 апреля на регион тоже обрушился штормовой ветер с порывами до 27 м/с. За три часа — с 10:45 до 13:30 по московскому времени — упали 36 деревьев, повреждения получили 15 легковых автомобилей, всего спасателям поступило более сотни сообщений о происшествиях.
Одно из упавших деревьев убило 13-летнюю девочку. Другая школьница с травмами попала в больницу. В Самаре, на проспекте Карла Маркса, дерево рухнуло на тротуар и насмерть придавило мужчину. Прокуратура Кировского района начала проверку.
А в Сети разошлось видео, как на трассе сильным порывом ветра перевернуло грузовик — прицеп улетел с насыпи вниз, а сам тяжеловоз остался лежать на обочине. Ни водитель, ни свидетели не пострадали.
Почему снег выпал в конце апреля
Сильнейшая непогода накрыла Россию из-за вторжения холодного воздуха с северо-запада, заявил специалист по сезонным явлениям Михаил Любов.
Сегодняшний снегопад в Москве объясняется вторжением холодного воздуха. Он прорвался с северо-запада — с Северной Атлантики и Баренцева моря, захватил Ленинградскую область, Тверскую, Архангельскую. Досталось и Москве.
Ученый подчеркнул, что такие волны в апреле бывают периодически и это не аномалия — снег обязательно растает к концу месяца.
Синоптики обещают, что к первомайским праздникам снежный покров полностью растает, а к 4 мая воздух может прогреться до 20 градусов.
В России утвердили 206 стратегически значимых лекарств, а в одном регионе полностью запретили аборты
В России утвердили список из 206 стратегически значимых препаратов Это самые важные для страны препараты, которые Россия обязана производить самостоятельно, чтобы не зависеть от зарубежных поставок.
Речь идет о лекарствах от рака, болезней сердца и тяжелых инфекций.
- Инсулины: гларгин, деглудек, лизпро.
- Антибиотики: азитромицин, амоксициллин, ампициллин.
- Средства от ВИЧ: абакавир, дарунавир.
- Противоопухолевые: бевацизумаб, бортезомиб.
- Другие: азатиоприн (аутоиммунные), амиодарон (сердце), диазепам (противосудорожные), экулизумаб (при орфанных заболеваниях) и вакцины из нацкалендаря.
При этом из перечня исключили девять наименований, включая адреналин (эпинефрин), бозентан и ряд антибиотиков.
Этот перечень запрещено сокращать до 2031 года.
В условиях геополитического кризиса создание препаратов, разработка и производство новых должны вестись по всем социально значимым заболеваниям. Лекарства для пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями также являются очень важными для суверенитета и национальной безопасности.
В Курской области частные клиники полностью перестали проводить аборты. Последние два медцентра в регионе отказались от лицензий на эту услугу после общения с представителями местной власти.
В государственных больницах после бесед с врачами треть женщин, пришедших за прерыванием беременности, отказываются от аборта, а в частных клиниках таких случаев не было, заявил замгубернатора Алексей Чепик.
Ранее от абортов в частных клиниках отказались в Свердловской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Вологодской, Магаданской и Курганской областях, а также в Крыму, Татарстане, Мордовии и ряде республик Кавказа.
Еще в 34 регионах аборты перестали проводить 30% частных медцентров.
Путин призвал депутатов не увлекаться запретами. Что еще сказал президент на Совете законодателей
Владимир Путин выступил на заседании Совета законодателей и призвал парламентариев не зацикливаться на запретах. Президент напомнил, что лишние барьеры тормозят развитие, а законодательство должно быть гибким, динамичным и устремленным в будущее.
При этом Путин назвал работу парламента, правительства и корпораций в России слаженной.
Другие тезисы президента с заседания Совета законодателей:
- Экономика должна выйти на устойчивые и более высокие темпы роста.
- Регионам нужно отсрочить погашение бюджетных кредитов с 2026 года — это «хорошее дело».
- Итоги предвыборной кампании в Госдуму должны быть легитимны и отражать волю народа.
- Выборы и конкуренция на них не должны влиять на законодательную работу.
- Помощь участникам СВО не будет прерываться.
- России нужно найти свою сбалансированную модель регулирования ИИ.
Также на заседании президент процитировал писателя Александра Солженицына.
Власть — это не добыча в конкуренции партий, это не награда, это не пища для личного честолюбия. Власть — это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, и труд.
По мнению Путина, эти слова очень своевременны и точны.
Также сегодня Путин встретился в Петербурге с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи Президент отметил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет.
Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, интересам всех народов региона для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее. Нашу позицию вы хорошо знаете
Российский лидер также сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, и попросил министра передать ему пожелания благополучия.
Аракчи поблагодарил за поддержку исламской республики.
28 февраля США и Израиль нанесли серию массированных ударов по Ирану, начав операцию «Эпическая ярость». В ходе одной из атак погиб предыдущий верховный лидер Али Хаменеи, а его сын и преемник Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения.
С тех пор новый лидер, который, по данным СМИ, перенес несколько операций и не появлялся на публике.
В ответ на удары Иран фактически закрыл Ормузский пролив — ключевую артерию, через которую проходит около 20% мировой нефти, — что спровоцировало скачок цен на энергоносители. США ввели морскую блокаду иранских портов, чтобы Иран сам не продавал нефть.
Что еще важно: предотвращение теракта, увеличение пошлин для мигрантов, первый приговор за сатанизм* и другое
В Коми сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который двое россиян готовили на нефтеперерабатывающем предприятии по заданию украинских спецслужб. Силовики пытались задержать украинских агентов, но они открыли огонь по сотрудникам ФСБ, и те ответили. В итоге мужчины, пытавшиеся взорвать бомбу, погибли. Никто из силовых структур или местного населения не пострадал.
На месте ФСБ обнаружила два беспилотника с боевыми частями, взрывчатку иностранного производства для него, два пистолета Макарова и телефоны, на которых были доказательства подрывной работы украинских агентов.
Пошлины для мигрантов могут увеличиться в несколько раз, а в отдельных случаях — почти в 12 раз. Такой законопроект одобрила правительственная комиссия. Например:
- прием в российское гражданство подорожает с 4200 до 50 000 рублей;
- разрешение на временное проживание — с 1920 до 15 000 рублей;
- вид на жительство — с 6000 до 30 000 рублей;
- приглашение на въезд — с 960 до 8000 рублей;
- многократная виза — с 1920 до 6000 рублей.
При этом от новых пошлин освободят участников госпрограммы переселения соотечественников, бывших граждан СССР (без гражданства), а также иностранцев, которые заключили контракт с армией РФ во время СВО (на год) и членов их семей.
*В России впервые завели уголовное дело за публичный показ сатанистской символики.** Молодой человек из Воронежа выложил в соцсети фото своей одежды с рисунками запрещенной организации, а также фото Адольфа Гитлера. Ранее студент уже привлекался по административной статье за те же проступки — тогда он отделался штрафом. За повторное нарушение на него завели уже уголовное дело.
Суд постановил уничтожить изъятую одежду с сатанинской символикой, а смартфон, с которого делались снимки, конфисковать в пользу государства. Помимо того, парня приговорили к одному году исправительных работ с удержанием 10% заработка.
В России предложили сделать парковки у школ и детских садов для родителей бесплатными. Но не всегда, а лишь на определенный период — с 7:30 до 8:30. Сейчас условия зависят от регионов и владельцев парковок: где-то льготы есть, а где-то родители вынуждены платить даже за несколько минут остановки. Авторы инициативы хотят установить единое федеральное правило и таким образом снизить нагрузку на семьи.
*Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
Что еще интересно: закрылся легендарный Udaff.com, россияне не захотели шестидневку, а немцы устремились на Алтай
Культовый проект 2000-х Udaff.com, подаривший Рунету «олбанский язык», официально закрылся. Это объявили сами создатели.
Сайт запустили в 2000 году. Там публиковали рассказы без цензуры, и их можно было комментировать — редкость для того времени. Но главное — на Udaff.com родились многие сленговые фразочки, которые ушли в народ. Среди них «аффтар жжот» и «превед, медвед!».
Создатель сайта Дмитрий Соколовский сейчас развивает соцсеть для творческих людей.
Россияне не горят желанием переходить на шестидневную рабочую неделю., показал опрос Superjob. Категорическим отказом ответили 67% опрошенных: они не готовы отказаться от выходного даже ради прибавки к зарплате.
А 20% респондентов сказали, что согласны поработать лишний день, но при условии, что шестой день оплатят по стандартной ставке.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска призывал страну работать «с восьми до восьми» шесть дней в неделю ради быстрой трансформации экономики.
Предложение Дерипаски одобрил академик РАН Геннадий Онищенко. Он считает, что большинство отраслей промышленности может перейти на 12-часовой рабочий день.
В Алтайском крае выросло число немцев, которые переезжают в российскую глубинку ради свободы. Иностранцы устремились в село Гальбштадт, которое называют «Национальным немецким районом».
Переселенцы объясняют решение недовольством европейской политикой. Поселок встречает гостей немецкими вывесками и магазинами «Брюкке», где продают знаменитые сосиски по домашним рецептам.