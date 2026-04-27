Смертельные снегопады, встреча Путина с главой МИД Ирана и первый приговор за сатанизм: главное за 27 апреля

Последствия непогоды

Утром частично останавливалось движение на Арбатско-Покровской линии метро — на отрезке между станциями «Партизанская» и «Щелковская» на пути упало дерево.

Многие горожане не смогли откопать из сугробов свои машины, а некоторые просто не стали этого делать, так как уже поменяли резину на летнюю. В метро и на остановках транспорта собрались огромные очереди, а цены на такси резко подскочили.

В аэропорту Внуково из-за сильного снега и плохой видимости отложили вылет нескольких рейсов. Более 50 самолетов не смогли вылететь ночью, пассажиров высадили в терминале ожидать улучшения погоды.

Аренду электросамокатов, велосипедов и автомобилей каршеринга с летней резиной приостановили. А 27 столичных парков закрыли, в том числе «Сокольники», «Эрмитаж», «Северное Тушино», сад Баумана, «Аптекарский огород», Воробьевы горы, «Музеон», «Коломенское» и другие.

В Балашихе дерево упало на девушку — ей потребовалась помощь медиков. Еще один мужчина пострадал от упавших веток. В Подмосковье из-за обрывов линий электропередачи без света остались жители около полусотни поселков, в Раменском и Воскресенском районах приостановили работу котельные — без отопления остались школы и детские сады.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме, специалисты запустили 40 передвижных электростанций.

Что происходит в Сибири

Непогода затронула также Сибирский, Приволжский, Центральный и Северо-Западный федеральные округи.