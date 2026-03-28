Весенний призыв, удар Ирана по украинцам и налог на кешбэк. Главное за 28 марта
В Генштабе РФ анонсировали начало весеннего призыва
28 марта Генеральный штаб Вооруженных сил России подвел итоги осенней кампании по призыву в армию. С 1 октября по 31 декабря военкоматы отправили в воинские части 135 тысяч человек. Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что лучше всего призывные мероприятия организовали в 15 регионах, включая Москву.
А уже 1 апреля стартует весенний призыв, который продлится до 15 июля. Призывников будут оповещать о необходимости прийти в комиссариат при помощи электронных повесток.
«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут», — подчеркнул Цимлянский.
Помимо прочего, специалисты Генштаба организуют горячую линию и будут отвечать на звонки россиян, желающих узнать подробности о призывной кампании, по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 мск начиная с 10 апреля.
Иран атаковал украинский склад в Дубае на фоне визита Зеленского в ОАЭ
Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, и Иран в субботу снова атаковал объекты в странах региона. По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), один из ударов разрушил склад в Дубае, на котором хранили украинские противодронные системы, предназначенные для армии США. Отмечается, что в здании находился 21 гражданин Украины, их судьба неизвестна.
Помимо этого, иранские военные атаковали два дубайских убежища американских солдат
В первом прятались более 400 [человек], во втором — свыше ста. Им был нанесен очень сильный урон.
Удары наносились на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в ОАЭ, где он встретился с коллегой из Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Украинский лидер заявил, что Киеву удалось создать систему защиты, которая якобы сбивает большинство БПЛА, и сообщил, что Украина и ОАЭ начнут сотрудничать по вопросам, связанным с обороной.
Также 28 марта президент США Дональд Трамп рассказал на инвестиционном форуме в Майами, что Иран атаковал один из американских авианосцев.
Они были готовы к встрече с нами, и мы были готовы. И тут они напали на нас, появившись с 17 разных сторон. Они были здесь. Они были там. Мы бежали, спасая свои жизни.
Американский лидер не уточнил, о каком корабле идет речь, однако в марте иранские власти несколько раз сообщали об атаках на авианосец Abraham Lincoln.
Что еще важно: теракт против российского военного, потоп в Махачкале и налог с кешбэка
Украинский куратор подорвал своего агента, готовившего теракт в Ставрополе. По данным ФСБ, 30-летний россиянин сам вышел на связь с сотрудником спецслужб Украины в мессенджере Telegram. По его заданию, мужчина следил за российским силовиком и его семьей, а затем получил указание подорвать автомобиль правоохранителя.
Когда преступник забирал из тайника самодельную бомбу, его приехали задерживать сотрудники ФСБ. В итоге устройство дистанционно подорвали с Украины, и мужчина погиб на месте. Российские силовики не пострадали. Возбуждено уголовное дело.
Во Владикавказе нейропсихолог признался в 60 случаях сексуального насилия над детьми. Мужчина работал с несовершеннолетними, у которых был синдром Дауна и другие особенности развития. Его задержали, после того как один из детей рассказал родителям о «странных действиях» специалиста. На врача завели уголовное дело.
В Махачкале ввели режим ЧС из-за наводнения. В столице Дагестана после проливных дождей затопило несколько улиц и около 20 частных домов.
Всего пострадали 14 районов региона, а в 132 населенных пунктах начались перебои со светом.
Отмечается, что ливень и сильный ветер до 23 м/с будут бушевать в Дагестане как минимум до воскресенья.
Россиянина обязали заплатить повышенный НДФЛ из-за банковского кешбэка. В 2025-м мужчина положил на счета в трех разных банках суммарно около 8 млн рублей. На высоких ставках сумма принесла доход в размере 2,2 млн, который еще подпадал под порог в 13% НДФЛ.
Налоговая решила посчитать и кешбэк, размер которого достиг 480 тысяч рублей, сочтя его инвестиционным доходом, пишет газета «Коммерсант». Поэтому налог рассчитали по повышенной ставке 15%.
Ситуация считается юридически спорной, отмечает издание: все зависит от того, как именно начисляли кешбэк и какие условия были прописаны в договоре с банком.
Что еще интересно: россиян просят не объедаться черной икрой, а видеоигры могут резко подешеветь
Россиян попросили не есть черную икру ложками. В этом морепродукте содержится много соли, а еще он может быть опасен для людей с аллергией, предупредил икорный сомелье Эльчин Абдуррахманов. По его словам, за сутки следует съедать всего около 15–20 г продукта, чтобы получить максимум пользы и минимум вреда.
Москвичка лишилась 25 млн рублей после получения СМС. Россиянке пришло сообщение от имени портала бесплатных объявлений со ссылкой. После того как она по ней перешла, ей тут же позвонили мошенники, которые убедили жительницу столицы в том, что ее счета взломали. Деньги женщина перевела на «безопасные счета» преступников.
В российском регионе Steam могут подешеветь игры. Компания Valve пересмотрела политику региональных цен, чтобы они точнее отражали текущие рыночные условия по всему миру. Например, игру стоимостью $60 компания советует продавать в СНГ не дороже 2 тысяч рублей, хотя сейчас она может стоить в 2 раза дороже. При этом предложения по ценам носят рекомендательный характер, решающее слово останется за игровыми издателями.