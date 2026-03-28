Весенний призыв, удар Ирана по украинцам и налог на кешбэк. Главное за 28 марта

Украинский куратор подорвал своего агента, готовившего теракт в Ставрополе. По данным ФСБ, 30-летний россиянин сам вышел на связь с сотрудником спецслужб Украины в мессенджере Telegram. По его заданию, мужчина следил за российским силовиком и его семьей, а затем получил указание подорвать автомобиль правоохранителя.

Когда преступник забирал из тайника самодельную бомбу, его приехали задерживать сотрудники ФСБ. В итоге устройство дистанционно подорвали с Украины, и мужчина погиб на месте. Российские силовики не пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Во Владикавказе нейропсихолог признался в 60 случаях сексуального насилия над детьми. Мужчина работал с несовершеннолетними, у которых был синдром Дауна и другие особенности развития. Его задержали, после того как один из детей рассказал родителям о «странных действиях» специалиста. На врача завели уголовное дело.