Россиянам назвали суточную норму потребления черной икры

Абдуррахманов: В сутки следует есть не более 20 граммов черной икры

К потреблению черной икры нужно подходить аккуратно, так как в ней содержится много соли. Кроме того, она может быть опасна для людей с различными видами аллергии. Об этом рассказал икорный сомелье Эльчин Абдуррахманов в беседе с РИА Новости.

По его словам, не следует есть черную икру ложками, тем более в том случае, если организм к этому не привык. «Рекомендуемая же норма — около 15-20 граммов в сутки», — сообщил эксперт, пояснив, что такое количество этого продукта позволит получить максимум пользы без переизбытка соли.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что употребление красной игры помогает справиться с тревогой.