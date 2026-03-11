Россиянам назвали помогающие избавиться от тревоги продукты

Малышева заявила, что говяжьи почки и яичные желтки помогают при тревоге

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале продукты, которые помогают защититься от тревоги. Выпуск с объяснением специалистов доступен на сайте телеканала.

Малышева рассказала, что таким свойством обладают говяжьи почки, яичные желтки и красная икра. По словам Продеуса, в этих продуктах содержится много холина — вещества, необходимого для нормальной работы нервной системы. «У людей, у которых хороший уровень холина, и мы его можем как раз этими продуктами поднять, тревога будет "сдуваться"», — отметил иммунолог.

Малышева добавила, что, в частности, в 100 граммах яичных желтков содержится полторы суточные нормы холина.

Ранее диетолог Марина Макиша назвала сладость, которая улучшает сон и снижает тревогу. По ее словам, такие свойства есть у халвы.

