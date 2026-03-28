15:53, 28 марта 2026Силовые структуры

Детского психолога из Владикавказа заподозрили в педофилии

Специалист по нейропсихологии признался в 50 случаях насилия над детьми в России
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)
Архивное фото. Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Во Владикавказе задержали детского психолога, мужчина признался более чем в 50 случаях насилия. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, специалист по нейропсихологии Антон работал с детьми из разных регионов России, у которых были особенности развития, включающие синдром Дауна и расстройства аутического спектра. Во время занятий врач настаивал, что должен оставаться с ребенком наедине.

Специалиста заподозрили в педофилии после того, как один из его подопечных рассказал родителям, что психолог совершал с ним странные действия. Он также угрожал ребенку отправкой в детский дом, если тот пожалуется близким. Мать ребенка обратилась в полицию.

Во время допроса сотрудники правоохранительных органов установили, что в ходе работы мужчина приставал к детям и заставлял их молчать. Возбуждено уголовное дело.

Ранее школьный учитель заманил подростков к себе поесть арбуз и устроил разврат. Свою вину мужчина не признал.

