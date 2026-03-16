Школьный учитель заманил подростков к себе на арбуз и устроил разврат

В Архангельской области бывший учитель получил 6 лет за развращение учеников

В Архангельской области Холмогорский суд приговорил бывшего школьного учителя к шести годам лишения свободы за то, что он заманил к себе на арбуз двух подростков и устроил разврат. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Фигурант — бывший педагог местной школы. Он 1968 года рождения. Мужчина признан виновным по статье о совершении развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. Свою вину он не признал. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права заниматься трудовой деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей сроком на восемь лет.

Кроме того, с него взыскали компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетних в размере 200 тысяч рублей каждому.

Как установил суд, все произошло в августе 2025 года. Как-то вечером осужденный, находясь в нетрезвом состоянии, пригласил знакомых подростков в гости на арбуз. В квартире он предложил им пиво, пообещал показать навыки массажа и совершил развратные действия. Потерпевшие обо всем рассказали родственникам.

