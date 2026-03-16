16:35, 16 марта 2026

Школьный учитель заманил подростков к себе на арбуз и устроил разврат

В Архангельской области бывший учитель получил 6 лет за развращение учеников
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Архангельской области Холмогорский суд приговорил бывшего школьного учителя к шести годам лишения свободы за то, что он заманил к себе на арбуз двух подростков и устроил разврат. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Фигурант — бывший педагог местной школы. Он 1968 года рождения. Мужчина признан виновным по статье о совершении развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. Свою вину он не признал. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права заниматься трудовой деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей сроком на восемь лет.

Кроме того, с него взыскали компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетних в размере 200 тысяч рублей каждому.

Как установил суд, все произошло в августе 2025 года. Как-то вечером осужденный, находясь в нетрезвом состоянии, пригласил знакомых подростков в гости на арбуз. В квартире он предложил им пиво, пообещал показать навыки массажа и совершил развратные действия. Потерпевшие обо всем рассказали родственникам.

Ранее суд в Санкт-Петербурге отправил на психолого-психиатрическую экспертизу учительницу, обвиненную в педофилии.

    Последние новости

    «Не наша война». Европейцы категорично отвергли требование Трампа отправить флот для снятия блокады Ормузского пролива

    Раскрыта личность напавшего с ножом на одноклассника перед уроками в Подмосковье

    Раскрыты подробности об арсенале ранившего одноклассника 13-летнего школьника

    Турист отправился на прогулку сразу после прилета на популярный курорт Европы и исчез

    69-летний мужчина провалился в берлогу, разбудил медведя и избил его

    Дмитриев призвал ЕС приспосабливаться или сдаваться

    Раскрыты подробности о напавшем с ножом на одноклассника школьнике

    JAC готовится завершить продажи одной машины в РФ

    Поляк нашел обломки неопознанного летательного аппарата у границы с Украиной

    Раскрыто состояние получившего три удара ножом по пути в школу мальчика из Подмосковья

    Все новости
