Россия
11:30, 28 марта 2026Россия

В российском Генштабе подвели итоги осеннего призыва

Вице-адмирал Цимлянский: В России полностью выполнили задание на осенний призыв
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российских Вооруженных сил вице-адмирал Владимир Цимлянский подвел итоги осеннего призыва в армию, подчеркнув, что задание, установленное указом главы государства, было выполнено своевременно и в полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости.

Как напомнил представитель Генштаба, призвано было 135 тысяч человек. По его словам, наиболее организованно соответствующие мероприятия прошли в 15 регионах России, включая Москву.

Цимлянский подчеркнул, что расширение периода проведения призыва и действия решения о призыве до года равномерно распределит нагрузку на военкоматы, при этом отправка призывников на военную службу, как и раньше, будет осуществляться два раза в год.

«Если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущий период, то он направляется для ее прохождения в следующий период отправок. При этом, в случае, если у гражданина появились основания для предоставления отсрочки от призыва принятое решение подлежит отмене», — объяснил Цимлянский.

    Последние новости

    В США арестован гольфист Тайгер Вудс. За что одного из самых богатых спортсменов мира отправили в тюрьму?

    Тарасова захотела отправить букет цветов победившей на чемпионате мира японке

    Замглавы Челябинска Астахова задержали

    Стало известно о применении Ираном новейшей версии твердотопливной ракеты

    Раскрыт способ не платить НДФЛ за экономию от льготного процента по кредиту

    Rools-Royce обнаружил в своей самой популярной модели очень опасный болт и отзывает машины

    Россиянам назвали способы избавиться от боли в суставах весной

    Хуситы нанесли первый с начала войны удар по Израилю

    Зеленского обвинили в политическом шантаже двух европейских стран

    В российском Генштабе подвели итоги осеннего призыва

    Все новости
