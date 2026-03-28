В российском Генштабе подвели итоги осеннего призыва

Вице-адмирал Цимлянский: В России полностью выполнили задание на осенний призыв

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российских Вооруженных сил вице-адмирал Владимир Цимлянский подвел итоги осеннего призыва в армию, подчеркнув, что задание, установленное указом главы государства, было выполнено своевременно и в полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости.

Как напомнил представитель Генштаба, призвано было 135 тысяч человек. По его словам, наиболее организованно соответствующие мероприятия прошли в 15 регионах России, включая Москву.

Цимлянский подчеркнул, что расширение периода проведения призыва и действия решения о призыве до года равномерно распределит нагрузку на военкоматы, при этом отправка призывников на военную службу, как и раньше, будет осуществляться два раза в год.

«Если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущий период, то он направляется для ее прохождения в следующий период отправок. При этом, в случае, если у гражданина появились основания для предоставления отсрочки от призыва принятое решение подлежит отмене», — объяснил Цимлянский.