Угрозы Трампа за помощь Ирану, предложение Зеленского Москве и «Разговоры о важном» в детсадах. Главное за 8 апреля
Трамп пригрозил жесткой пошлиной за поставку оружия Ирану. Как прошел первый день перемирия
Дональд Трамп пообещал ввести 50-процентные пошлины против стран, которые поставляют Ирану оружие.
Президент заявил, что санкции коснутся любых товаров.
Любая страна, которая продает Ирану оружие, сразу получит 50-процентную пошлину на все свои товары в США. Решение вступает в силу немедленно. Никаких исключений и льгот!
США и Иран договорились о мире в ночь на 8 апреля. Израиль присоединился к соглашению.
По данным СМИ, заключить перемирие с Ираном помог Китай. В итоге стороны взяли иранский план из 10 пунктов за основу.
Первый раунд переговоров пройдет 10 апреля в пакистанском Исламабаде.
Россия поставляет Ирану гуманитарную, технологическую помощь, а также, как говорил глава МИД России Сергей Лавров, военную продукцию — в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
По словам израильского политолога Саймона Циписа, Тегеран мог получить от Москвы системы ПВО, но точно не наступательные виды вооружения.
США собрались сотрудничать с Ираном
Вашингтон планирует тесно работать с Тегераном. Трамп сообщил, что Иран прекратит обогащать уран, а США помогут «вычистить всю ядерную пыль» из секретных бункеров. Сейчас за объектами наблюдают американские спутники. В Пентагоне уже назвали операцию «Эпическая ярость» полной победой.
Ормузский пролив открыли для танкеров
Иран согласился разблокировать Ормузский пролив, через который идет 20% мировой нефти. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран больше не держит экономику в заложниках. Первый танкер уже прошел через коридор.
Пока действует перемирие, Иран будет брать по $1 с каждого барреля нефти за проход через пролив. Оплату Тегеран принимает в криптовалюте, чтобы обойти санкции.
Взрывы на иранских островах после перемирия
После объявления мира на двух иранских островах прогремели взрывы. Тегеран ситуацию пока не комментировал, в местных СМИ пишут, что источник взрывов «не определен».
Зеленский обратился к России с предложением о прекращении огня. Что ему ответили в Москве
Глава Украины предложил прекратить огонь на фоне перемирия на Ближнем Востоке. По словам Зеленского, Киев готов «отвечать зеркально, если российская сторона прекратит удары».
Он добавил, что прекращение огня может создать «правильные предпосылки для договоренностей».
В Госдуме назвали предложение Зеленского политической игрой. Зампредседателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа заявил, что украинский президент таким образом пытается выиграть время на перевооружение своих войск.
Мы изначально и в 2014 году, и в 2022 году, и в последующие [годы] говорили: вот условия, пожалуйста, это условия и для мирного соглашения, и для перемирия.
В Кремле заявили, что Россия ждет возобновления трехсторонних переговоров по Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас США заняты переговорами с Ираном. Он выразил надежду, что в обозримой перспективе у американских переговорщиков будет больше времени и больше возможности встречаться проводить трехсторонние встречи по Украине.
На связи: власти «нормализуют интернет», россияне чаще звонят по мобильному, а подростки торгуют аккаунтами
В Кремле рассказали о работе по «нормализации интернета». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что перебои со связью и интернетом в России продолжаются. Однако этим вопросом занимается профильное ведомство.
Мы знаем, что наша соответствующая служба занимается нормализацией работы интернета.
Россияне стали в 6 раз чаще звонить по сотовой связи. Обычные звонки стали популярнее, после того как стало нельзя звонить через Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta — запрещенной в РФ экстремистской организации).
Треть пользователей все еще продолжает использовать Telegram для звонков, а 34% россиян стали звонить через мессенджер Max.
Десятки тысяч подростков оказались втянуты в мошенничество в Telegram. Речь идет про случаи, когда несовершеннолетние сдают в аренду свои аккаунты в мессенджере, а их используют аферисты в кол-центрах.
Так несовершеннолетние становятся соучастниками преступлений, заявил первый замначальника УБК МВД России Сергей Калинин.
вовлечены в схемы с арендой аккаунтов в Telegram
Кредитки стали дороже, взять в долг у банка будет проще, а расходы на льготную ипотеку хотят урезать
Реальные ставки по кредитным картам выросли до 50%. Несмотря на то что Центробанк весь год постепенно снижал ключевую ставку — с 21 до 15% — средний уровень реальных ставок по кредиткам увеличился на 5%.
Полная стоимость кредита (ПСК), или его реальная ставка, отражает настоящую цену займа для клиента. Туда входит не только процентная ставка, но и другие обязательные платежи: комиссии, страховки и т. д. По реальной ставке можно проверить, сколько вы фактически переплатите по кредиту.
К тому же банки вынуждены сокращать сроки грейс-периода, в течение которого на долг по карте не начисляют проценты, отметили в Объединенном кредитном бюро.
Россияне смогут оформлять кредиты по видеосвязи. Механизм разрабатывает Центробанк.
Он предполагает, что клиент банка сможет открыть счет или взять ссуду, созвонившись с сотрудником финансовой организации по конференц-связи.
Для таких звонков будут использовать только отечественные платформы.
Пилотный проект хотят запустить до конца года.
Власти хотят сократить расходы на льготную ипотеку. Но при этом сохранить доступность жилья для семей, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, государство тратит большие средства на льготную программу. В правительстве думают, как можно было бы ее модернизировать.
Один из них — привязать ставку к количеству детей: чем их больше, тем ниже процент.
Кроме того, власти обсуждают возможность увеличить лимит по семейной ипотеке — с 6 до 8 млн рублей по всей стране.
Что еще важно: «разговоры о важном» с детсадовцами и вспышка кишечной инфекции
В Нижегородской области больше 50 человек заразились кишечной инфекцией. Пять из них попали в больницу. Все заболевшие перед этим пили воду из-под крана.
Как выяснилось, причиной стал норовирус. Местные власти заверяют, что вспышка инфекции локализована.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Это острая кишечная инфекция, возбудитель которой — норовирус. Ее может подхватить человек любого возраста в отличие от ротавируса, который чаще поражает детей. Сопровождается острой диареей, рвотой и лихорадкой. Основные пути передачи: через пищу, воду или немытые руки.
В детских садах будут проводить «Разговоры о важном». Только называться они будут «Добрые игры», сообщили в Минпросвещения. Мероприятия будут посвящены «духовно-нравственным ценностям». Запустят их во всех дошкольных учреждениях страны уже с 1 сентября.
Что еще интересно: погода на Пасху, настоящий создатель биткоина и отравление попугаев
Синоптики пообещали россиянам аномальную погоду на Пасху. В восточных районах Чукотки 12 апреля температура превысит норму на восемь градусов. Тепло будет на Камчатке, Сахалине и в Приморье. В Центральной России столбики термометров покажут комфортные плюс 8–12 градусов.
При этом в Сибири, Забайкалье и Якутии воздух прогреется на три-семь градусов меньше обычного.
Журналисты New York Times в новом расследовании назвали настоящее имя создателя биткоина. Авторы уверены, что за псевдонимом Сатоши Накамото скрывается британский криптограф Адам Бэк. Эксперты обнаружили сходство в стиле письма, идеологии и технических подходах.
Бэка не первый раз называют отцом биткоина, но он это всегда отрицал.
В частном зоопарке Кудрово неизвестные отравили газом более 50 попугаев. Птицы гибли на глазах у посетителей. Двух сотрудниц зоопарка отвезли в больницу с отравлением, хотя запаха газа в зале не было.
Это бывший партнер по бизнесу… И у меня нет доказательств, у меня есть предположения. Потому что они просили у меня деньги, как бы там 2 миллиона, потом попугая этого.
Всего в вольере находилось 73 птицы. Выживших попугаев сейчас лечат ветеринары.
