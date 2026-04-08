Угрозы Трампа за помощь Ирану, предложение Зеленского Москве и «Разговоры о важном» в детсадах. Главное за 8 апреля

Россия поставляет Ирану гуманитарную, технологическую помощь, а также, как говорил глава МИД России Сергей Лавров, военную продукцию — в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

По словам израильского политолога Саймона Циписа, Тегеран мог получить от Москвы системы ПВО, но точно не наступательные виды вооружения.

США собрались сотрудничать с Ираном

Вашингтон планирует тесно работать с Тегераном. Трамп сообщил, что Иран прекратит обогащать уран, а США помогут «вычистить всю ядерную пыль» из секретных бункеров. Сейчас за объектами наблюдают американские спутники. В Пентагоне уже назвали операцию «Эпическая ярость» полной победой.

Ормузский пролив открыли для танкеров

Иран согласился разблокировать Ормузский пролив, через который идет 20% мировой нефти. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран больше не держит экономику в заложниках. Первый танкер уже прошел через коридор.