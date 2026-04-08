11:39, 8 апреля 2026Экономика

ЦБ захотел упростить россиянам оформление кредитов

«Ведомости»: ЦБ предложил разрешить банкам оформлять кредиты по видеосвязи
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: insta_photos / Shutterstock / Fotodom

В настоящее время представители Центробанка (ЦБ) разрабатывают экспериментально-правовой режим (ЭПР), который позволит сотрудникам финансовых организаций оформлять кредиты и счета клиентам по видеосвязи. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В согласовании ЭПР принимают участие различные ведомства, включая ФСБ, Росфинмониторинг, Минфин и Минцифры. Ожидается, что новый способ оформления банковских продуктов одобрят до конца первой половины этого года.

При таком раскладе россиянам больше не нужно будет идти в отделение банка, чтобы оформить счет или кредит. Для этого достаточно будет связаться с сотрудником финорганизации по видеосвязи. При этом в ЭПР планируется задействовать исключительно отечественные системы конференц-связи.

Пилотный проект планируют запустить до конца этого года. Если эксперимент окажется успешным, процедура открытия счета и оформления банковских продуктов упростится и ускорится. Это особенно актуально для жителей отдаленных регионов и клиентов, предпочитающих полностью дистанционный формат общения с банком, резюмировали собеседники газеты.

Ранее депутаты Госдумы захотели добиться принятия в 2026 году закона, который заставит банки автоматически снижать ставки по кредитам вместе с уменьшением ключевой. Парламентарии отмечают, что такая мера позволит ослабить долговое бремя граждан, которое в последнее время стало усиливаться на фоне увеличения тарифов ЖКХ и повышенных процентов по займам.

