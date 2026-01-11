Реклама

Экономика
08:53, 11 января 2026Экономика

Новый закон заставит банки автоматически снижать ставки по кредитам

Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Депутаты Госдумы хотят добиться принятия в 2026 году нового закона, который заставит банки автоматически снижать ставки по кредитам вместе с уменьшением ключевой ставки ЦБ. Об этом рассказал «Известиям» лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Отмечается, что из-за накопительного эффекта растут долги, тарифы ЖКХ и прочие обязательные расходы.

«И Банк России, и Росстат фиксируют падение потребительской уверенности, переход к большей осмотрительности граждан в вопросах финансов: проще говоря, люди затягивают пояса потуже и отказывают себе не только в желанных покупках, но и в базовых потребностях», — обратил внимание парламентарий.

Весенняя сессия Госдумы стартует 12 января.

Ранее экономист Юрий Капштык назвал ожидания по ипотечной ставке в 2026 году. Он предположил, что семейная ипотека будет выдаваться под 4-6 процентов, а обычная — 10-14 процентов.

