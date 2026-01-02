Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:58, 2 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Экономист назвал ожидания по ипотечной ставке в 2026 году

Экономист Капштык: Ипотечная ставка может снизиться до 10-14 процентов
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Исходя из информации, что ожидается понижение ключевой ставки Центробанка, однозначно можно предположить, что и ставки по ипотеке тоже будут снижены, рассказал юрист-экономист Юрий Капштык. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ключевая ставка Центробанка к концу года снизится до 9-10 процентов. По его словам, тенденция, которая наблюдается последние пять заседаний ЦБ, продолжится, причем более решительными шагами, ближе к лету или осени.

Капштык отметил, что в 2026 году ставки по ипотеке будут снижены, кроме того, рассматривается вопрос о возобновлении и продолжении программы семейной ипотеки, которая будет доступна под низкий процент. По его словам, это однозначно идет на стабилизацию развития строительства жилья и в то же время на выполнение программы по демографической политике государства.

«Можно предположить, что семейная ипотека будет под 4-6 процентов, а обычная — 10-14 процентов. Пока это только предположение, так как есть много как внутренних экономических так и внешних факторов, которые влияют на принятие окончательного решения», — рассказал экономист.

Ранее Центробанк спрогнозировал снижение инфляции до 4-5 процентов к концу 2026 года. Как указали специалисты, это значит, что цены будут расти медленнее, чем сейчас. Ожидается, что ставки по кредитам станут более умеренными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ООН высказались о теракте в Хорлах

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Миллионы россиян оказались в «самом загадочном статусе»

    Новую дорогу рядом с Москвой назвали опасной для пешеходов

    Новое назначение Буданова связали с волей Лондона

    Трамп раскрыл результаты теста на умственные способности

    В Бельгии признали отсталость Европы в интернете

    Водитель сбил двух школьников в российском регионе и попал на видео

    Решение Зеленского назначить Буданова главой своего офиса объяснили

    Экономист назвал ожидания по ипотечной ставке в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok