Центробанк дал прогноз на изменения в экономике в 2026 году

Центробанк спрогнозировал снижение инфляции до 4-5 % к концу 2026 года

Центробанк спрогнозировал снижение инфляции до 4-5 процентов к концу 2026 года и рассказал, что ждать в экономике в следующем году, об этом говорится в Telegram-канале регулятора.

«К концу 2026 года, по нашему прогнозу, инфляция снизится до 4-5 процентов. Затем закрепится вблизи цели», — говорится в сообщении. Как указали специалисты, это значит, что цены будут расти медленнее, чем сейчас. Ожидается, что ставки по кредитам станут более умеренными.

Эксперты добавили, что кредит реальной экономике будет расти сбалансированно: ЦБ прогнозирует, что в следующем году он увеличится на 6-11 процентов.

Ранее сообщалось, что к концу 2026 года ключевая ставка может составить 11-12 процентов.