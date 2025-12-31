Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:12, 31 декабря 2025Экономика

Центробанк дал прогноз на изменения в экономике в 2026 году

Центробанк спрогнозировал снижение инфляции до 4-5 % к концу 2026 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / Globallookpress.com

Центробанк спрогнозировал снижение инфляции до 4-5 процентов к концу 2026 года и рассказал, что ждать в экономике в следующем году, об этом говорится в Telegram-канале регулятора.

«К концу 2026 года, по нашему прогнозу, инфляция снизится до 4-5 процентов. Затем закрепится вблизи цели», — говорится в сообщении. Как указали специалисты, это значит, что цены будут расти медленнее, чем сейчас. Ожидается, что ставки по кредитам станут более умеренными.

Эксперты добавили, что кредит реальной экономике будет расти сбалансированно: ЦБ прогнозирует, что в следующем году он увеличится на 6-11 процентов.

Ранее сообщалось, что к концу 2026 года ключевая ставка может составить 11-12 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массированной атаке ВСУ на Херсонскую область

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Атаку Киева на резиденцию Путина назвали хамством

    Названо слово года в русскоязычных соцсетях

    Российские регионы оказались под ударом украинских беспилотников

    Центробанк дал прогноз на изменения в экономике в 2026 году

    Жители российского города пожаловались на отключения мобильного интернета

    Метеоризм — непременный спутник новогоднего застолья для миллионов людей. Как его избежать?

    Умерла внучка Джона Кеннеди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok